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紐約富爾頓街地鐵性騷遭毆 亞裔男：沒碰任何人

記者張晨／紐約報導
騷擾女性遭私刑，富爾頓街地鐵站非裔毆亞男：我從沒碰過任何人。(視頻截圖)
騷擾女性遭私刑，富爾頓街地鐵站非裔毆亞男：我從沒碰過任何人。(視頻截圖)

曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站攻擊案件的視頻在社群網路瘋傳，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子；稱該亞男在地鐵上對女孩性騷擾在先，才被人處以「私刑」；但市警隨後卻發布通緝，緝捕二名打人非裔；而受害者自己也身背諸多犯罪記錄，其日前發聲，稱「我從未碰過任何人，在車廂中睡著醒來就遭到了無故攻擊。」

這名42歲的越南裔受害者來自皇后區，是一名空調工，他在匿名受訪時說，「我才是受害者！」根本不知道發生了什麼，當天因和朋友喝了兩杯，故在車廂中睡著了，醒來後便被人揪起毆打，許多人在旁觀瞧，但無人幫忙。

他說，由於這次襲擊，他仍然感到頭痛，頭部有瘀傷，下巴腫脹；「我甚至不能正常張嘴吃飯，頭上還有六個腫塊。」他說。

網路視頻下方人們各執一詞，有些人認為這是一次種族主義攻擊，而拍攝者則表示，他詢問了那幾名非洲裔，「你們為什麼要抓著那個人?」

他們呼應稱，因為亞裔男子剛剛試圖在地鐵車廂內性侵一名女性，他們在等警察來逮捕他；但警方表示，轄區警員於15分鐘內趕到現場，但涉事諸人已經離開，警方並未逮捕任何人，也沒有任何受害人主動報案。

視頻中，可以聽到一個人對亞男大喊，「你摸女人，你這個髒東西。」；「我有女兒。」視頻中另一男子說，然後給了亞裔一巴掌，「如果警察把我關起來，我就自己付保釋金。」

警方表示，該受害者有多次被捕紀錄，但從未因性侵被捕。

「我曾因襲擊、妨害治安、在公共場所喝酒而被捕。」他坦言，「但從來沒有、從來沒有、從來沒有因為性侵犯女性而被捕，我從沒有碰過任何人！」

地鐵站 亞裔 性侵

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