見義勇為痛毆亞裔色狼？警緝打人者
曼哈頓下城地鐵站日前發生一起多名非洲裔圍毆一名亞裔男子的案件，視頻中受害人幾乎已失去意識，但仍被人架起，遭連續猛擊頭部；雖有目擊者表示，是亞裔男子猥褻女乘客而遭見義勇為者毆打，但警方仍於5月31日通緝打人者，並稱未接到任何猥褻報案。
影音來源：市警提供
警方表示，案件發生在富爾頓街(Fulton St.)A、C線地鐵站站台上，一名42歲的亞裔受害者遭兩名男性多次毆打；而根據受害者信息，據信警方已經對受害者進行了詢問。
視頻中，該亞裔男子被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。
但拍攝這段視頻的目擊者則稱，是亞裔男子先猥褻了一名女子後才遭到毆打，「那個架住他的人從來沒有襲擊過他，他也不認識那些打他的人；最重要的是，這一切都與種族無關。」
目擊者表示，直到報警後近20分鐘後，警察才趕到；但警方則表示，是在3時34分到達的現場，但發現大部分涉案人員已離開了站台。
警方目前只對兩名打人者發出了通緝，呼籲民眾，看到圖片中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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