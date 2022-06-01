我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

見義勇為痛毆亞裔色狼？警緝打人者

記者張晨／紐約報導
毆打亞裔男子的非洲裔嫌犯體貌。(市警提供)
毆打亞裔男子的非洲裔嫌犯體貌。(市警提供)

曼哈頓下城地鐵站日前發生一起多名非洲裔圍毆一名亞裔男子的案件，視頻中受害人幾乎已失去意識，但仍被人架起，遭連續猛擊頭部；雖有目擊者表示，是亞裔男子猥褻女乘客而遭見義勇為者毆打，但警方仍於5月31日通緝打人者，並稱未接到任何猥褻報案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在富爾頓街(Fulton St.)A、C線地鐵站站台上，一名42歲的亞裔受害者遭兩名男性多次毆打；而根據受害者信息，據信警方已經對受害者進行了詢問。

視頻中，該亞裔男子被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。

但拍攝這段視頻的目擊者則稱，是亞裔男子先猥褻了一名女子後才遭到毆打，「那個架住他的人從來沒有襲擊過他，他也不認識那些打他的人；最重要的是，這一切都與種族無關。」

目擊者表示，直到報警後近20分鐘後，警察才趕到；但警方則表示，是在3時34分到達的現場，但發現大部分涉案人員已離開了站台。

警方目前只對兩名打人者發出了通緝，呼籲民眾，看到圖片中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

毆打亞裔男子的非洲裔嫌犯體貌。(市警提供)
毆打亞裔男子的非洲裔嫌犯體貌。(市警提供)

亞裔 地鐵站 手機

上一則

非裔搶劫亞裔超市 遭通緝

下一則

州議會達協議 紐約市公校每班擬縮減為20至25人

延伸閱讀

布魯克林76歲華翁走失 患輕微癡呆症 家屬籲民眾協尋

布魯克林76歲華翁走失 患輕微癡呆症 家屬籲民眾協尋
騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情
曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男
「綠二代」打人潑糞逼債 趙介佑確定入獄2年

「綠二代」打人潑糞逼債 趙介佑確定入獄2年
紐約地鐵內 15歲少年被陌生男性猥褻觸摸

紐約地鐵內 15歲少年被陌生男性猥褻觸摸

熱門新聞

嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫