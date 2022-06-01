見義勇為痛毆亞裔色狼？警緝打人者

毆打亞裔男子的非洲裔嫌犯體貌。(市警提供)

曼哈頓下城地鐵站 日前發生一起多名非洲裔圍毆一名亞裔 男子的案件，視頻中受害人幾乎已失去意識，但仍被人架起，遭連續猛擊頭部；雖有目擊者表示，是亞裔男子猥褻女乘客而遭見義勇為者毆打，但警方仍於5月31日通緝打人者，並稱未接到任何猥褻報案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在富爾頓街(Fulton St.)A、C線地鐵站站台上，一名42歲的亞裔受害者遭兩名男性多次毆打；而根據受害者信息，據信警方已經對受害者進行了詢問。

視頻中，該亞裔男子被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。

但拍攝這段視頻的目擊者則稱，是亞裔男子先猥褻了一名女子後才遭到毆打，「那個架住他的人從來沒有襲擊過他，他也不認識那些打他的人；最重要的是，這一切都與種族無關。」

目擊者表示，直到報警後近20分鐘後，警察才趕到；但警方則表示，是在3時34分到達的現場，但發現大部分涉案人員已離開了站台。

警方目前只對兩名打人者發出了通緝，呼籲民眾，看到圖片中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。