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非裔搶劫亞裔超市 遭通緝

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌搶劫公園坡一家亞裔超市。(市警提供)
該名男子涉嫌搶劫公園坡一家亞裔超市。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)日前發生一起搶劫案，一名非洲裔男子持刀搶劫當地一家亞裔超市，最終搶走200元現金、無人受傷；轄管當地的市警78分局5月31日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

公園坡是布碌崙的富裕社區，當地治安向來良好，但近日也發生搶劫犯罪；根據消息，5月19日上午11時20分許，一名蒙面非裔男子進入5大道60號一家由亞裔經營的日本超市Midoriya，亮出一把刀子威脅員工交出錢財。

員工無可奈何，在逼迫之下打開收銀機，將約200元現金交給對方；劫匪得逞後撒腿逃離現場，往不知名方向逃逸，未造成任何人受傷。

78分局警員接報抵達現場，從附近商店的監控錄像捕抓到劫匪的身影，形容對方是成年非裔男，犯案時身穿白色連帽衛衣、黑色外套、牛仔褲、戴著黑色口罩。

民眾有任何線索，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 布碌崙 手機

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