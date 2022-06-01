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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

2車相撞衝上人行道 重傷華男送醫不治

記者顏潔恩／紐約報導
紐約一名華男日前在布魯克林遭遇飛來橫禍。(取自谷歌地圖)
紐約一名華男日前在布魯克林遭遇飛來橫禍。(取自谷歌地圖)

一名住在曼哈頓的華裔男子日前在布碌崙(布魯克林)靠近班森賀華社的Gravesend行走時，遭遇飛來橫禍；當時兩輛車子失控相撞，他隨後被其中一輛朝自己飛奔而來的轎車撞及，送醫後不治。

市警消息指出，本月30日上午10時30分，65歲的楊軍晉(Jun Jin Yang，姓名皆音譯)走在P大道交西1街的十字路口，正要穿越馬路；當時一輛凱迪拉克(Cadillac) Escalade轎車沿西1街往北行駛，在路口與沿著P大道東向行駛的現代(Hyundai)轎車發生相撞，凱迪拉克轎車隨後衝向人行道，楊軍晉閃避不及被撞傷，傷勢非常嚴重。

民眾報警後，他被送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)搶救，最終不治；「我聽見很大的撞擊聲，當下立即意識到情況不妙」，一名住在案發附近的民眾說道，當她走到窗戶查看時，看見很多人圍繞、警笛聲不斷。

撞車的兩名駕駛在事故後留在現場，配合警方調查，兩人的傷勢不重，無生命危險；目前警方未對他們提出任何指控，車禍還在調查中。

今年截至5月26日，全市共有90人死於車禍，與去年同期數字相同；其中包括41名路人，比去年同期減少了九人。

車禍 布碌崙 曼哈頓

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