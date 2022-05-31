我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳葉爾欽女婿辭克宮顧問 女兒曾在網路公開反戰

一年兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台孤軍奮戰

2轎車相撞波及路人 紐約華男遭遇飛來橫禍死亡

記者顏潔恩／紐約報導
紐約一名華男日前在布魯克林遭遇飛來橫禍。(取自谷歌地圖)
紐約一名華男日前在布魯克林遭遇飛來橫禍。(取自谷歌地圖)

一名住在曼哈頓的華男日前在布碌崙(布魯克林)靠近班森賀華社的Gravesend行走時，遭遇飛來橫禍；當時兩輛車子失控相撞，他隨後被其中一輛朝自己飛奔而來的轎車撞及，送院後不治。

紐約市警消息指出，本月30日早上10時30分，65歲的楊軍晉(Jun Jin Yang，姓名皆音譯)走在P大道交西1街的十字路口，正要穿越馬路；當時一輛Cadillac Escalade轎車沿西1街往北行駛，卻在路口與沿著P大道東向行駛的Hyundai轎車發生相撞，Cadillac Escalade轎車隨後衝向人行道，楊軍晉閃避不及被撞傷，傷勢非常嚴重。

民眾報警後，他被送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)搶救，最終宣告不治身亡；「我聽見很大的撞擊聲，當下立即意識到情況不妙」，一名住在案發附近的民眾說道，當她走到窗戶查看時，看見很多人圍繞、警笛聲不斷。

相撞的兩名駕駛在事故後留在現場，配合警方調查，兩人的傷勢不重，無生命危險；目前警方未對他們提出任何指控，車禍還在調查中。

今年截至5月26日，全市共有90人死於車禍，與去年同期數字相同；但這其中包括41名路人，比去年同期減少了九人。

車禍 布碌崙 紐約市

上一則

疫情下新趨勢 紐約辦公室紛遷往員工聚居區

延伸閱讀

疫情下新趨勢 紐約辦公室紛遷往員工聚居區

疫情下新趨勢 紐約辦公室紛遷往員工聚居區
士兵不怕神學士 怕退役後回紐約沒工作 霍楚給承諾

士兵不怕神學士 怕退役後回紐約沒工作 霍楚給承諾
曼哈頓華埠國殤日遊行 譴責仇亞與槍暴

曼哈頓華埠國殤日遊行 譴責仇亞與槍暴
上班族陸續返公司 市長保證遏制地鐵暴力

上班族陸續返公司 市長保證遏制地鐵暴力
紐約聖奧古斯丁羅馬天主教堂 被盜200萬元聖物 天使雕像被斬首

紐約聖奧古斯丁羅馬天主教堂 被盜200萬元聖物 天使雕像被斬首

熱門新聞

嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力
通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責
封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家

封控後上海青年：絕不生育、提前退休、搬回老家