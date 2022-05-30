誤聽槍聲 爭先逃命…巴克萊中心踩踏騷亂18傷

巴克萊中心發生踩踏騷亂，觀衆誤聽槍聲，紛紛逃命。(路透)

位於布碌崙 (布魯克林)的巴克萊中心(Barclays Center)29日凌晨結束了一場拳擊賽後，一些觀眾在散場途中懷疑聽到槍聲，頓時產生恐慌情緒。為了躲避「槍手」，一些觀眾跑回體育場內尋求掩護，另一些人爭搶出口，這時人群發生踩踏意外，共導致18人受傷。

當日凌晨1時，在巴克萊中心舉行的戴維斯(Gervonta Davis)和羅梅洛(Rolando Romero)之間的拳擊賽結束之後，觀眾正在離開巴克萊中心。警方稱，這時人們聽到體育場外的大街上傳出很大的「啪」的一聲，人們害怕這可能是槍聲，於是紛紛開始瘋狂地奔跑，有數十人跑回體育場內。

社群媒體 上的錄像顯示，人們開始湧入巴克萊中心，在走道上奔跑，尋找掩護。另一些人在爭著跑出體育場出口時，有人摔倒，於是就發生了踩踏事件，共有18人受傷。

拳擊記者Ryan Songalia說，當騷亂發生時，他正在準備為剛結束的拳擊賽寫稿件，這是他突然看到數十人慌忙跑回體育場。一開始，他以為有人打鬥，這在拳擊場外時有發生，但很快他就意識到人們在逃命。這時他也害怕了，趕緊蹲下身子，找有掩護的地方藏起來。近日在美國發生的好幾起大規模槍擊案讓他擔心，害怕最壞的事情也有可能發生在自己身上。

女子網球明星大坂直美 當時也在巴克萊中心，她在推特上說，騷亂發生時，她聽見有人說槍手正在開槍，於是她和同伴相擁著躲進一個房間，並且鎖上門。她說她當時嚇壞了。

警方經過調查後確認，沒有人開槍，但警方也無法說明大家聽見的到底是什麼聲音。警方稱，在騷亂中受傷的18人被送進附近的醫院接受治療，但都是輕傷。