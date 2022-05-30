曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

紐約市曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站29日發生一起攻擊案件，多名非洲裔圍毆一名亞裔 男子，受害人似乎已經失去意識，但仍被人架起來，遭連續猛擊頭部；市警捷運 局(NYPD Transit)表示，已開始調查此案。

A group of men attack a man in a New York subway. The victim looks to be Asian. Asking for the public’s help in identifying the attackers and having them arrested. One man is holding the defenseless man as others punch him. New York subways are not safe. Video sent by follower. pic.twitter.com/pEsKFCrznY — Asian Crime Report (@activeasian) May 29, 2022

影音來源：推特

根據民眾上傳在推特的視頻，一名身穿白色短袖的亞裔民眾在富爾頓街車站，被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采聲，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。

視頻在推特上引起強烈反響；州眾議員金兌錫、牛毓琳均對此事作出回應，表示仇亞攻擊不可容忍，要求市警緝拿兇手；市警捷運局(NYPD Transit)表示已開始調查此事，希望知情民眾提供更多信息。