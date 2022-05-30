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曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

記者和釗宇／紐約報導
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

紐約市曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站29日發生一起攻擊案件，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子，受害人似乎已經失去意識，但仍被人架起來，遭連續猛擊頭部；市警捷運局(NYPD Transit)表示，已開始調查此案。

影音來源：推特

根據民眾上傳在推特的視頻，一名身穿白色短袖的亞裔民眾在富爾頓街車站，被一名頭戴藍色帽子、身穿黑色長袖的非洲裔抱住，一名頭戴紅色帽子、身穿藍色套頭衫的非洲裔重拳擊打受害人頭部，受害人似乎已失去意識，旁觀有多人喝采聲，無人阻攔；隨後，另一名頭戴黑色帽子、身穿白色短袖的非洲裔上前多次擊打受害人的頭部。

視頻在推特上引起強烈反響；州眾議員金兌錫、牛毓琳均對此事作出回應，表示仇亞攻擊不可容忍，要求市警緝拿兇手；市警捷運局(NYPD Transit)表示已開始調查此事，希望知情民眾提供更多信息。

推特 亞裔 捷運

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