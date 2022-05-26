布碌崙貝瑞吉搶竊案頻傳 多名華人受害

一名華男日前在貝瑞吉街頭打電話時遭人暴力搶劫。(取自谷歌地圖)

轄管布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的市警68分局表示，當地近期發生多起搶劫、盜竊案件，其中不少華人中招；一名50歲華男 日前在街上遭暴力搶劫，損失上千元及多張銀行卡、信用卡 以及手機 ，警方目前公布消息，呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，本月22日凌晨1時10分，50歲的華男在貝瑞吉大道1254號的公寓樓前打電話，未察覺到一名陌生男子正在靠近他；等到反應過來時，對方不發一語直接朝他臉部揮拳，趁著受害者倒地，劫匪搶走其身上的錢包和手機。

受害者向警方透露，錢包裡有多張信用卡、銀行卡、身分證，還有6000元現金；劫匪隨後往不知名方向逃逸，受害者返回家中報警，警員到現場調查，但至今未能追蹤到劫匪的下落。

在同一日的下午6時15分許，在漢密爾頓堡公園大道(Fort Hamilton Parkway)6324號的餐廳內，一對華裔老夫婦因粗心大意不慎將背包遺失；當時71歲的華嫗將背包交給丈夫，後者上廁所時將背包放在洗手間忘了拿。

丈夫出來不到一陣子，華嫗沒看見背包而督促對方趕緊回到廁所裡找，不料背包卻已不在原位；受害者透露，當日因外出辦事，才在包裡放著2萬5000元現金，儘管警方已介入調查，但至今沒有進展。

警方目前針對以上案件展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。