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曼哈頓華埠Q線地鐵傳槍響 1死 嫌犯逃逸無蹤

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓華埠Q線列車22日上午發生槍擊案，一名48歲男子在Q線地鐵上被槍殺身亡。（記者和釗宇／攝影）
曼哈頓華埠Q線列車22日上午發生槍擊案，一名48歲男子在Q線地鐵上被槍殺身亡。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓華埠Q線列車22日上午發生一起槍擊案，一名48歲西語裔男性在Q線地鐵上被槍殺身亡，嫌犯截止案發當晚仍然在逃。

市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)表示，槍擊案發生在早11時42分左右，當時列車正在曼哈頓大橋上行駛，嫌犯位於這列北向Q線列車的最後一節車廂，襲擊前與受害者完全沒有交流，「根據目擊者的陳述，嫌犯在車廂內來回踱步，在完全沒有他人挑釁的情況下，嫌犯突然拔槍，近距離朝受害者射擊。」

被害人被嫌犯射中胸部，列車抵達到達堅尼路站(Canal St.)後被送出急救無果，隨後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，在醫院被宣告死亡；警方透露死者為西語裔，具體身分仍待家屬確認，同時表示沒有其他人受傷。

曼哈頓華埠Q線列車22日早上發生槍擊案，一名48歲男子在Q線地鐵上被槍殺身亡。（...
曼哈頓華埠Q線列車22日早上發生槍擊案，一名48歲男子在Q線地鐵上被槍殺身亡。（記者和釗宇／攝影）

警方認為此案屬於嫌犯無端攻擊，作案動機未知，也不清楚嫌犯和受害人是否相識，目前警方仍在評估監控錄像，同時訪問目擊者；嫌犯作案後離開地鐵車廂，從堅尼路站地鐵出入口逃走，目前仍然在逃。

警方請求公眾協助緝拿嫌犯，嫌犯是深色皮膚的男性，體型魁梧，留有鬍鬚，身著深色Aeropostale套頭衫、灰色運動褲和白色運動鞋，但尚未公布；警方呼籲知情民眾提供線索，可直接撥打911 ，或致電止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

曼哈頓華埠Q線列車22日上午發生槍擊案，一名48歲男子在Q線地鐵上被槍殺身亡。（...
曼哈頓華埠Q線列車22日上午發生槍擊案，一名48歲男子在Q線地鐵上被槍殺身亡。（記者和釗宇／攝影）

目前此案仍在調查之中，槍擊案導致N線和Q線出現延誤，案發車輛仍停在N、Q線堅尼路站北向車道待警方調查；兩條線路的雙向列車在DeKalb大道至堅尼路站之間均改沿R線行駛，N線北向列車在堅尼路站至34街站間沿快車線行駛。

此前布碌崙(布魯克林)36街站上月曾發生隨機槍擊案件，十人中槍，16人受傷，此案被警方認定為恐怖襲擊。

案發後，地鐵列車停在N、Q線堅尼路站北向車道，警方在場調查。（記者和釗宇／攝影）
案發後，地鐵列車停在N、Q線堅尼路站北向車道，警方在場調查。（記者和釗宇／攝影）

槍擊 地鐵 曼哈頓

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