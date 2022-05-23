法拉盛華男新州遭撞亡 妻泣訴經過 「出門不到五分鐘」

魏海燕回憶丈夫案發經過落淚不止。（記者鄭怡嫣/攝影）

住在法拉盛的41歲華裔男子潘君烴，日前在新州 帕特森(Paterson)步行送餐時遭一輛休旅車撞亡，遺下一妻一女；在22日舉行的記者會上，他的妻子魏海燕以及社區人士表示，正在委託律師展開獨立調查，力求盡快查明真相，幾位社區人士也已幫助潘君烴家屬在眾籌網站Gofundme上設立了募捐帳戶，呼籲熱心民眾伸出援手，幫助家屬度過難關。

(影音來源：記者鄭怡嫣)

根據新州警方公文，17日下午約3時15分，在新州帕特森一輛型號為CRV的本田休旅車，撞上一輛停在路旁的警車後失去控制，於當地緬街(Main St.)及市場街(Market St.)交口處，再撞上另一輛車，及包括潘君烴在內的七名行人。 潘君烴。(魏海燕提供)

潘君烴的妻子魏海燕22日首度向媒體發聲，講述了事發經過，當時，她在和丈夫聯手經營的「新利」(New Sin Lee)中餐館 ，丈夫步行去送餐，送餐地點離中餐館僅一個街口，「就在十字路口的對面」，出去還不到五分鐘，她聽到「撲通」一聲撞地的聲音，當時並不以為意，後來打丈夫電話時，卻是一位說西班牙語的陌生人接起；再託自己表哥詢問周邊醫院時，卻都被回應「沒有收到這個人」，「當時我就很慌了，只能哭著在店裡等」。

魏海燕表示，直到當晚6時多，會講中文的警員問有無丈夫的照片，才確認遭車撞亡的就是他，事發地點是帕特森市中心，限速20至25哩，從來沒想過會這麼嚴重，自己兩邊手臂由於應激反應，「一動不能動」；遠在中國的潘君烴70多歲的雙親聽聞噩耗後，也整日抱頭痛哭。

據悉，潘君烴為福州亭江人，19歲來美國，2008年與來自福州連江的魏海燕成婚，於2009年生下一女；2019年11月，夫妻倆開始經營這家中餐館，魏海燕說餐館受到新冠疫情影響，剛開始生意不好，但現在也逐漸蒸蒸日上，「本來想著再做幾年，生活就會逐漸變好」。 潘君烴(右)與妻子魏海燕。(魏海燕提供)

回憶丈夫潘君烴，魏海燕表示他很勤勞，對身邊人照顧，自己卻很節儉，一天只吃一到兩頓飯，她曾很依賴丈夫，丈夫也十分關心目前正在紐約市公校讀中學的女兒；二人經營的新利中餐館，在車禍 之後尚未恢復營業。

幫助潘君烴家屬處理身後事宜的社區人士陳熠及陳海靈表示，目前車禍仍在調查之中，有些細節及疑點仍有待追查，為力求盡快查明真相，已經委託律師展開獨立調查，律師將隨時與家屬保持聯繫，也將代表家屬與新州警方溝通；兩人也已聯繫代表法拉盛的國會眾議員孟昭文及市議員黃敏儀辦公室，協助解決法律援助、受害者賠償金等事宜。

陳熠及陳海靈也說，已經為家屬設立募捐帳戶，熱心人士可登錄網頁https://gofund.me/a8744a8a捐款，贈金將用於喪葬費、生活開銷以及女兒的教育經費；如有熱心人士願意為其女兒提供課後補習等學業上的幫助或是心理輔導與關懷，也可通過(917)769-8921聯繫他們。