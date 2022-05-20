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紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

記者張晨／紐約報導
無辜男伴帕瑞拉與黃妮可一同遭人槍殺焚屍。(取自社區大學官網)
無辜男伴帕瑞拉與黃妮可一同遭人槍殺焚屍。(取自社區大學官網)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)日前被發現死於布朗士僻靜處一輛被燒毀的車內，驗屍後認定二人被槍殺焚屍；警方20日調查發現，黃妮可的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，起因為她曾遭到一對立幫派成員搶劫；而帕瑞拉則對此毫不知情，只是「在錯誤的時間出現在錯誤的地點，被人與黃妮可一同處決。」

警方表示，這二敵對幫派分別為上山幫(Up the Hill)與下山幫(Down the Hill)，黃妮可15日遭到下山幫派成員搶劫，但案發後她並沒有報警，而是向其在上山幫的朋友抱怨了此事。

➤➤➤前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

警方稱，這兩個團伙為第二代紐約幫派，擁有不少的根基——下山幫的地盤為字母城(Alphabet City)，而上山幫則控制著下東城。

15日的劫案發生後，雙方的報復行動陸續展開，警方表示，當晚11時18分左右，39歲的下山幫主力成員阿特金森(Brandon Atkinson)在字母城遭人槍殺，目前尚不清楚是否是他搶劫了黃妮可，但他在被送往表維醫院(Bellevue Hospital)後死亡。

下山幫也很快進行了報復——不到一小時後，上山幫的兩名成員在派克街(Pike St.)遭槍擊受傷。

警方認為，下山幫成員在15日晚至16日凌晨綁架了黃妮可，而當時她正和帕瑞拉在一起，但帕瑞拉對此毫不知情。

「現在看來，他似乎是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。」消息人士說，帕瑞拉沒有犯罪記錄，他當時只是和黃妮可在一起。

「他是個好心的人，只是幫朋友搭車。」帕瑞拉的母親莫拉萊斯(Michelle Morales)流著淚說，「我認為他什麼都不知道，因為他絕不會讓自己陷入那種境地。」

23歲的華女黃妮可因被搶劫捲入幫派紛爭(記者張晨/攝影)
23歲的華女黃妮可因被搶劫捲入幫派紛爭(記者張晨/攝影)

幫派 字母 布朗士

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