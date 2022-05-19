紐約布碌崙一高中生涉嫌一連串炸彈威脅 遭警方逮捕

布碌崙漢密爾頓堡高中一名18歲學生因數次向就讀學校發出炸彈威脅被警方逮捕。(取自該高中臉書)

布碌崙 (布魯克林)漢密爾頓堡高中(Fort Hamilton High School)一名18歲學生19日上午被警方逮捕，這名學生涉嫌至少三次向他就讀的高中發出炸彈威脅。

警方稱，18歲的阿瓦德(Dan Awadh)從16日(周一)到18日(周三)，連續三天給他就讀的，位於貝瑞吉的漢密爾頓堡高中打電話，威脅說有人扔炸彈。警方是19日上午7時15分，在阿瓦德家中逮捕嫌疑人。阿瓦德的家距離漢密爾頓堡高中大約1哩，他被指控犯有恐怖主義威脅罪。

18日(周三) 上午大約8時30分，有人給漢密爾頓堡高中的一位秘書打電話說，「正在扔炸彈」，然後就掛斷電話。在此之前，漢密爾頓堡高中在16日和17日相繼收到兩次炸彈威脅。學校連續三天疏散了學生，警方和聯邦調查局的偵探都到學校進行調查。

漢密爾頓堡高中所在選區的市議員紀思庭(Justin Brannan)在推特 上說，現在沒有所謂的假炸彈威脅或惡作劇，因為這種威脅帶來的恐懼和壓力是實實在在的，這不是開玩笑。過去這幾天的經歷給學生、家長、學校工作人員和整個社區都帶來了心理創傷。

市長亞當斯 (Eric Adams)18日在推特上說，「我們會抓住發出威脅的人。你將為恐嚇我們的孩子而付出代價」。

國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，這種炸彈威脅不能僅僅被當做惡作劇來處理。這種威脅電話會影響學生的情緒，擾亂警方的行動，無謂消耗警方的資源。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)說，他很感謝警方採取快速應對措施，雖然這不足以安慰受驚嚇的學生和家長，但他會與學校合作，確保學生在需要幫助時能知道如何得到幫助。