華埠上月大火 白人男女竊受災居民信用卡到BestBuy掃貨

白人男女盜竊華埠大火受災居民信用卡，布碌崙bestbuy掃貨。(市警提供)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號於上月發生致命火災，危樓警告於近日才得以解除，開始清掃工作；但一名居民報案稱，火災發生時自己的錢包及信用卡 遺落家中，而查詢消費記錄時卻發現了幾筆大額盜刷；警方在調查後發現，一對白人男女竟使用該受災居民的信用卡在布碌崙 (布魯克林)75分局轄區內的Best Buy電器城掃貨數百元；現該二人遭市警通緝。

警方表示，火災發生後接到一名24歲住戶的報案電話，認為有人進入危樓實施盜竊，因為自己因為逃生不及而遺忘在家中的信用卡近期出現了多次被盜刷的紀錄。

市警調查後發現，一對白人男女使用受害者的信用卡在位於布碌崙Gateway Drive369號的Best Buy購買了兩台價值400多元的專業攪拌機。

影音來源：記者張晨

在警方公布的監控視頻中，嫌犯男留有棕色頭髮，絡腮鬍子，身形較瘦；他最後一次露面時穿著藍色牛仔褲、灰色連帽運動衫和棕色工裝靴。

嫌犯女則留有黑色長發，身材苗條；她最後一次露面時穿著藍色牛仔褲、黑色運動鞋和黑色連帽運動衫。

警方呼籲民眾，若看和圖片或視頻中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。