我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

台僑在國會山莊前挺台參與WHA 促拜登簽署支持法案

華埠上月大火 白人男女竊受災居民信用卡到BestBuy掃貨

記者張晨／紐約報導
白人男女盜竊華埠大火受災居民信用卡，布碌崙bestbuy掃貨。(市警提供)
白人男女盜竊華埠大火受災居民信用卡，布碌崙bestbuy掃貨。(市警提供)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號於上月發生致命火災，危樓警告於近日才得以解除，開始清掃工作；但一名居民報案稱，火災發生時自己的錢包及信用卡遺落家中，而查詢消費記錄時卻發現了幾筆大額盜刷；警方在調查後發現，一對白人男女竟使用該受災居民的信用卡在布碌崙(布魯克林)75分局轄區內的Best Buy電器城掃貨數百元；現該二人遭市警通緝。

警方表示，火災發生後接到一名24歲住戶的報案電話，認為有人進入危樓實施盜竊，因為自己因為逃生不及而遺忘在家中的信用卡近期出現了多次被盜刷的紀錄。

市警調查後發現，一對白人男女使用受害者的信用卡在位於布碌崙Gateway Drive369號的Best Buy購買了兩台價值400多元的專業攪拌機。

影音來源：記者張晨

在警方公布的監控視頻中，嫌犯男留有棕色頭髮，絡腮鬍子，身形較瘦；他最後一次露面時穿著藍色牛仔褲、灰色連帽運動衫和棕色工裝靴。

嫌犯女則留有黑色長發，身材苗條；她最後一次露面時穿著藍色牛仔褲、黑色運動鞋和黑色連帽運動衫。

警方呼籲民眾，若看和圖片或視頻中體貌特徵相似者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

白人男女盜竊華埠大火受災居民信用卡，布碌崙bestbuy掃貨。(市警提供)
白人男女盜竊華埠大火受災居民信用卡，布碌崙bestbuy掃貨。(市警提供)

信用卡 布碌崙 手機

上一則

紐約地鐵作畫激增 塗鴉客遭撞死仍不怕

延伸閱讀

人瑞中心慶母親節 官員造訪

人瑞中心慶母親節 官員造訪
芝華埠廣場百萬欠稅債權 9000元賣出

芝華埠廣場百萬欠稅債權 9000元賣出
心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區
Oak Street Health 華埠診所 將謁誠為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務

Oak Street Health 華埠診所 將謁誠為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務
第 43 屆芝加哥華埠夏令會 7/30登場 即日起接受攤位租賃申請，歡迎洽詢

第 43 屆芝加哥華埠夏令會 7/30登場 即日起接受攤位租賃申請，歡迎洽詢

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
手機詐騙在布碌崙華社仍經常發生。(本報檔案照)

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

2022-05-01 07:46

超人氣

更多 >
Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服

Met Gala沒說的祕密 金卡戴珊屁股露餡 全場穿裂開禮服
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」