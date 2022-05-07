我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

惡少闖中餐館盜竊還推人 業主肉身擋公車逮人

記者顏嘉瑩／紐約報導
亞美中餐館日前遭到一群高中生強闖盜竊，在業主的機智下，把高中生鎖在公車上等待警方到場逮捕。(Asian American Voters Alliance提供)
亞美中餐館日前遭到一群高中生強闖盜竊，在業主的機智下，把高中生鎖在公車上等待警方到場逮捕。(Asian American Voters Alliance提供)

日前位於皇后區貝賽(Bayside)的中餐館「亞美中餐館」(Amy's Chinese Restaurant)，遭到一群附近高中生強行進入偷盜，並恣意拿取飲料不付錢，更推倒業者導致受傷，最後遭到警方逮捕；亞美選民聯盟(Asian American Voters Alliance)主席朴容範(Terence Park)與市警111分局警員6日到餐廳慰問，表示將會打擊類似騷擾犯罪。

上月26日十多名住在皇后區牙買加(Jamaica)，就讀於貝賽高中的學生，在光天化日之下進入「亞美中餐館」，惡意盜竊店內物品並拿走冰箱飲料還拒絕付錢，餐館業者試圖上前阻止這群高中生，卻被他們推倒在地受傷。

當這群高中生從店裡跑出並跳上公車試圖逃走時，業主妻子追了上去，擋在公車前並要求司機將門鎖上，避免這群高中生逃走並報警，最後警方到場將十多名高中生逮捕，並為受傷的業主進行治療。

在案件發生後，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)曾兩次到訪餐館表示支持，6日包括朴容範和多名111分局警員，也造訪中餐館，向業者表示將打擊任何騷擾及攻擊行為。

朴容範表示，中餐館業主在阻止這群高中生犯罪的勇氣和機智，以及起身對抗仇亞犯罪、保護自己權益是所有亞裔社區需要學習的；該組織也預計將頒發「勇氣獎」(Bravery Award)給「亞美中餐館」業者。

中餐館 皇后區 亞裔

上一則

新冠確診激增 重回2月高峰

下一則

紐約市長移民辦公室局長 慰問外賣郎嚴志文遺孀

延伸閱讀

華埠連鎖藥房盜竊頻傳 月中關閉

華埠連鎖藥房盜竊頻傳 月中關閉
市議員黃敏儀 周五提供免費法律諮詢

市議員黃敏儀 周五提供免費法律諮詢
曼哈頓華埠犯罪率月內漲6成 入室盜竊升500%

曼哈頓華埠犯罪率月內漲6成 入室盜竊升500%
森林小丘閩籍外賣郎槍殺案 曾持槍威脅店家1顧客涉嫌

森林小丘閩籍外賣郎槍殺案 曾持槍威脅店家1顧客涉嫌
屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿

屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增