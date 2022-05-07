惡少闖中餐館盜竊還推人 業主肉身擋公車逮人

亞美中餐館日前遭到一群高中生強闖盜竊，在業主的機智下，把高中生鎖在公車上等待警方到場逮捕。(Asian American Voters Alliance提供)

日前位於皇后區 貝賽(Bayside)的中餐館 「亞美中餐館」(Amy's Chinese Restaurant)，遭到一群附近高中生強行進入偷盜，並恣意拿取飲料不付錢，更推倒業者導致受傷，最後遭到警方逮捕；亞美選民聯盟(Asian American Voters Alliance)主席朴容範(Terence Park)與市警111分局警員6日到餐廳慰問，表示將會打擊類似騷擾犯罪。

上月26日十多名住在皇后區牙買加(Jamaica)，就讀於貝賽高中的學生，在光天化日之下進入「亞美中餐館」，惡意盜竊店內物品並拿走冰箱飲料還拒絕付錢，餐館業者試圖上前阻止這群高中生，卻被他們推倒在地受傷。

當這群高中生從店裡跑出並跳上公車試圖逃走時，業主妻子追了上去，擋在公車前並要求司機將門鎖上，避免這群高中生逃走並報警，最後警方到場將十多名高中生逮捕，並為受傷的業主進行治療。

在案件發生後，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)曾兩次到訪餐館表示支持，6日包括朴容範和多名111分局警員，也造訪中餐館，向業者表示將打擊任何騷擾及攻擊行為。

朴容範表示，中餐館業主在阻止這群高中生犯罪的勇氣和機智，以及起身對抗仇亞犯罪、保護自己權益是所有亞裔 社區需要學習的；該組織也預計將頒發「勇氣獎」(Bravery Award)給「亞美中餐館」業者。