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紐約地鐵作畫激增 塗鴉客遭撞死仍不怕

編譯周芳苑／綜合6日電
近來紐約市地鐵塗鴉數量激增，塗鴉客在地鐵列車作畫標記成為另類的「冒險遊戲」。(美聯社)
近來紐約市地鐵塗鴉數量激增，塗鴉客在地鐵列車作畫標記成為另類的「冒險遊戲」。(美聯社)

兩名來自法國的塗鴉客上月為實現夢想，來到紐約市地鐵塗鴉，但來不及閃躲地鐵列車被當場撞死；這則駭人事件突顯近來地鐵塗鴉數量激增，塗鴉客在地鐵列車作畫標記成為另類的「冒險遊戲」。

這兩位藝術家是34歲的布蘭科(Julien Blanc)和28歲的奧德伯爾(Pierre Audebert)；布蘭克4月18日在社群媒體 Instagram張貼他在曼哈頓屋頂署名「JiBEONE」的塗鴉照片，寫著「等待日出」，幾天後他和塗鴉夥伴奧德伯爾在布碌崙(布魯克林)地鐵3號線一個高架車站被列車撞死。

塗鴉客愛在地鐵站塗鴉已有有數十年歷史，根據紐約大都會運輸署(MTA)統計，塗鴉地鐵車廂數量激增，今年到目前為止幾乎是2019年同期的兩倍。

MTA數據顯示，今年1月1日到5月初共有209次塗鴉，比2019年同期107次大增 95%；在這之前，全年塗鴉量曾由2018年的443次降至2019年的297次，減少33%，2020年續降至208次，2021年激增，其中有89%是在停放隧道的車廂上塗鴉。

而在3月28日起一周內，MTA紀錄有73次地鐵塗鴉，創2020年8月開始追蹤以來最高紀錄；在法國兩名塗鴉客被地鐵撞死後，當周塗鴉量仍有59次。

塗鴉歷史學家費利斯布雷特(Eric Felisbret)說，對新一代人來說，到紐約地鐵塗鴉依舊極具吸引力；紐約市警(NYPD)發言人表示，停放區列車是塗鴉客的塗鴉目標，隨著國際旅遊限制解除，從海外到紐約地鐵塗鴉數量也隨之增加。

MTA預計， 2022年塗鴉清理成本將超過100萬美元；MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee)執行主任達格利安(Lisa Daglian) 說，清潔塗鴉成本很高，而且會導致地鐵延誤。

地鐵站 MTA 紐約市

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