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白人男子硬搶華埠社區冰箱食材 還辱罵華人

記者張晨／紐約報導
白男「硬搶」華埠社區冰箱被阻止，辱罵華裔志願者「中國乞丐」。(師美齡提供)
白男「硬搶」華埠社區冰箱被阻止，辱罵華裔志願者「中國乞丐」。(師美齡提供)

由17歲史岱文森高中華裔學生師美齡創辦的曼哈頓華埠「社區冰箱」，已為耆老和獲取食物有困難者提供保障近五個月；但日前卻遭一白人男子「硬搶」食物，在志願者已經為其提供熱食的情況下，他依舊以種族主義詞彙辱罵現場的華裔工作人員；師美齡說，「難以想像我們的社區每天都籠罩在這樣的仇恨陰影下。」

師美齡表示，當日上午11時30分左右，一名看起來情緒不穩定的白人男子來到了社區冰箱前，「當時我媽媽和幾名來自松柏社區中心的耆老志願者正在往冰箱裡裝食材。」

該人看到食材中有新奇士(Sunkist)橙子，所以便開口索要「給我兩個」；師美齡說，「我媽媽向他解釋說，冰箱分發新鮮農產品時間是下午4時30分，以確保對排隊來領取食物民眾的公平。」

但即使這樣，師美齡的媽媽還是給該白人男子提供了一個雞肉盒飯，可沒想到，他拿到後依舊暴跳如雷；開始對現場的工作人員連喊好幾次「中國乞丐」(Chinese beggars)和「x你」。

師美齡表示，一名華裔耆老見狀，立馬從冰箱裡拿出一個葡萄柚給他，以免衝突升級；但白男又把葡萄柚扔向他們，所幸沒人受傷。

「我很感激在過去幾個月中人們對社區冰箱的尊重，不管是貢獻者還是索取者，大多數人都很欣賞我們所做的工作；但這一事件的發生，證明了種族主義在社會中是多麼真實和猖獗。」她說。

華裔 種族主義 華埠

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