曼哈頓中城再傳槍案 兩人遭射殺身亡 警方：疑舊案尋仇

曼哈頓中城再傳槍案，兩人遭射殺，警方疑舊案尋仇。(市警記者會截圖)

曼哈頓 中城地獄廚房(Hell’s Kitchen)5日凌晨發生一起槍擊 案件，兩人在一棟三層樓的公寓中遭槍殺；警方已將該起案件定義為謀殺，正在調查這是否與去年一起舊案有關。

警方表示，案件發生在當日午夜剛過，位於西37街354號的一處公寓中傳出槍響；轄區市警接到報警後趕到現場，在大樓前發現了一名身分不明的男子，其背部中槍，當時已氣息奄奄；警員在該名死者身上發現了一把手槍。

於此同時，警員又在樓頂的一間錄音室內發現了另一名受害者——34歲的卡米爾·金(Kamir King)，他頭部中槍，兩名傷者均在送醫後被宣告死亡。

警方表示，尚未確定兩名受害者之間的關係，但確有三到四名嫌犯在槍擊後逃離現場；懷疑該案與2021年5月7日，發生在兩個街區外的另一起槍擊案有關，但沒有提供任何額外信息。

目前市警正在案發區域收集錄像，彈殼、彈道證據，並等槍擊現場的搜查令——呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。