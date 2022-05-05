曼哈頓華埠犯罪率月內漲6成 入室盜竊升500%

市警五分局在中華公所舉行4月警民會議，轄區犯罪率隨全市水漲船高。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局4日在紐約中華公所召開月度警民會議，隨著全市全線飆紅的犯罪率，華埠同樣在過去28天上漲六成，在曼哈頓下城的五大分局中排名第二；局長張保羅(Paul Zangrilli)日前參加了市長亞當斯 (Eric Adams)在總局主持的全市分局長會議，他稱接下來轄區會將工作重點放在搶劫、入室盜竊以及重竊案中。

數據顯示，華埠轄區4月除汽車盜竊、謀殺和強姦案下降外，其餘案件均呈大幅增長趨勢；其中搶劫案上漲了200%，入室盜竊上升了500%，重竊案則上升了100%。

張保羅表示，入室盜竊多分布在蘇活區(Soho)和商舖和地蘭西街(Delancy St.)的商鋪，所以華埠居民不用過分擔心；搶劫和重竊案則多發生在轄區的主幹道，如今遊客回流，民眾外出更需格外留意。

在曼哈頓下城的一、五、六、七、九轄區中，一分局和六分局轄區在過去28天內的犯罪率均上漲超過了100%，而五分局排名第三，上漲了60%。

對此張保羅表示，在全市分局長會議後，各轄區的工作重點和目標各不相同；五分局增長的罪案種類也是華埠此前較為常見的，目前在處理街頭遊民營地和生活質量相關的民眾投訴上最為關注。

張保羅指出，市府和司法機關的管控尤其重要，治理問題人群並及時追蹤、司法機關能在他們初犯甚至累犯時做出應有的裁決；並非一味地放任而一股腦的推給執法者，和無辜的受害者來承受。

「我說的並非是青少年在商店裡偷件T恤就該被關進大牢。」張保羅說，更多的是一些以犯罪為職業的人，比如街上的小偷小摸，前科有幾十次，這些人就不應再以「輕罪」論處而被輕易釋放。