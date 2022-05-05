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紐約市犯罪率飆紅 槍擊案疫前兩倍

記者張晨／紐約報導
紐約市犯罪率持續飆升，多數市民對市長亞當斯(右二)打擊犯罪不滿意。(市長辦公室提供)
紐約市犯罪率持續飆升，多數市民對市長亞當斯(右二)打擊犯罪不滿意。(市長辦公室提供)

紐約市警日前公布4月全市犯罪數據，備受關注的槍擊案件數雖有所下降，但仍是疫情前的兩倍多，且涉案致死率增加；重罪案數也隨之上升了三成，全市犯罪率全線飆紅；最新民調顯示，選民對市長亞當斯(Eric Adams)的止罪政績不滿，超半數認為其不能履行競選時許下的承諾。

數據顯示，槍擊案從去年同期的148起減少至今年的105起，同比減少了30%，但仍是2019年的兩倍；消息人士指出，隨著進入夏季，5月這一趨勢將不會下降；過去一周中，白天發生的致死槍案已達到近幾年的頂峰。

4月的重罪案也整體上升了34.2%；數據顯示，與去年4月相比，今年4月的搶劫案、重罪襲擊案和盜竊案增加了近400起，分別增漲了41.5%、20.9%和39.4%；而重竊案則增加了近1200起，同比增長43.5%，被盜汽車數量為200輛，增長26.8%。

市府與市警總局已將槍擊案作為打擊犯罪的首要任務，不但成立了特別的反槍枝小組，還增加了夜間巡邏隊伍；消息人士還表示，總局將每季度就犯罪問題舉行簡報會。

但這一部署仍收效甚微；根據昆尼別克大學民調機構 (Quinnipiac University Polling Institute)的新民調顯示，49%的紐約市民最關注犯罪問題，而有54%的受訪選民不滿亞當斯處理犯罪的方式，只有37%的受訪者贊成。

相比2月的同一項調查，這一支持率大幅下降；當時有49%的選民表示支持，只有35%的選民不滿意。

此次新調查數據還顯示，只有43%的選民相信亞當斯會遏制全市目前的槍枝暴力，其中8%的人非常有信心，35%的人有一些信心，53%的人不太相信或完全不相信他能控制槍枝暴力的增加。

「亞當斯的工作表現在一定程度上得到了肯定，但不溫不火；他作為一名前警員，競選最大的砝碼是打擊犯罪，這同樣也是紐約市迄今最為緊迫的問題，選民當然會要求他負責。」該調查分析員斯諾(Mary Snow)說。

亞當斯 紐約市 民調

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