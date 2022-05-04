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紐約皇后區地鐵站 1男子推倒79歲老翁洩憤

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯照片。(市警提供)
嫌犯照片。(市警提供)

一男子在紐約皇后區地鐵站與其女性同伴爭執後，無端推倒另一名與他不相識的79歲老翁洩憤，市警局4日公布作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方及監控錄像，4月30日(周六)下午2時30分左右，79歲老翁在皇后區可樂娜(Corona)交匯點大道(Junction Blvd)地鐵站，這名男子忽然向他走去，沒有任何徵兆地開始打他，當時老翁站在七號線進出口附近，被毆打後他向後摔倒，撞到牆上並跌倒在地，他被送往附近的皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)救治，目前狀況穩定，腦後部有創傷。

警方表示，嫌犯此前曾與一名女性同伴起爭執，之後則將怒火發洩在他人身上，作案後嫌犯逃離現場，嫌犯的年齡在20歲左右，膚色黝黑，身型削瘦，作案時頭戴一頂紅色棒球帽，身穿一件黑色的連帽毛衫，正面帶有彪马(Puma)的美洲獅圖樣的商標，穿一條藍色牛仔褲並背一個黑色背包。

市警4日公布嫌犯作案照片與視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 皇后區 手機

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