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412槍擊案 地鐵電扇故障致監控錄像失靈

記者胡聲橋／紐約報導
MTA認為爆發槍擊案的布碌崙N車36街站台攝像機發生故障，只是碰巧。(美聯社)
MTA認為爆發槍擊案的布碌崙N車36街站台攝像機發生故障，只是碰巧。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)3日表示，4月12日布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案前一天，案發車站的一個風扇出現問題，導致監控攝像機發生故障，以致於沒能及時傳送嫌犯的影像，延誤了辦案。MTA稱需要更多資金才能對其監控系統進行升級。

紐約市警總局消息人士說，槍案發生後，在一片混亂中，槍手詹姆斯(Frank James)在36街站坐上對面的列車逃走了；因為監控攝像機出現故障，沒有拍下關鍵視頻錄像，警察對詹姆斯的追捕不得不放緩。這一故障還導致關閉了25街和45街地鐵站的閉路攝像機，詹姆斯就是在這兩個地鐵站進出地鐵系統。 從4月12日在地鐵內瘋狂開槍到13日被捕，詹姆斯在逃時間超過24個小時。

MTA主席利博(Janno Lieber)2日給國會眾議員的一封信中寫道，MTA自4月7日以來一直在努力解決風扇的問題，但到4月11日為止，風扇一直沒有影響到監控錄像；詹姆斯在N線地鐵車廂開33槍，造成29人受傷之前不到24小時，監控錄像偏偏就失靈了；槍擊事件發生時，技術人員正在該站處理監控錄像問題，接著這些技術人員就被要求離開；MTA的技術人員直到4月13日才將新攝像機重新安裝好。

利博和他的團隊為攝像機的故障辯護，認為這是很罕見的現象，只是碰巧而已；他說在任何時候，地鐵系統的攝像機都只有99%是可用的；而這1%失靈的攝像機正好就在發生槍擊案的地鐵站。

國會最近通過了用於紐約交通安全的500萬元撥款，利博對此非常感謝；但他也表示，MTA需要13億元才能進一步擴大和升級其監控系統，但現在只有3億元可用。

4月12日的布碌崙地鐵槍擊案，乘客從案發車廂逃離，偏偏站台上的監控攝像機發生故障...
4月12日的布碌崙地鐵槍擊案，乘客從案發車廂逃離，偏偏站台上的監控攝像機發生故障。(美聯社)

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