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疫情回國難 流落法拉盛街頭華翁暫居遊民所

記者張晨／紐約報導
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

曾在寒冬露宿皇后區法拉盛街頭的76歲上海老漢劉玉生，引起了社區的廣泛關注；雖在社區熱心人士的支持下籌得善款近2萬元，但由於中國疫情防控影響，返鄉之路仍艱辛；他於3日在社區人士的陪同下轉至曼哈頓中城的男子遊民所，靜候回國時機。

來自上海的劉玉生，1990年隨父親及哥哥來美打工，親人去世後便開始流浪在街頭棲居，曾住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)的街頭，以簡易帳篷安家，寒冬則穿著塑膠拖鞋到附近茶餐廳避寒。

來美多年並且丟失了證件的的劉玉生，獲得中國護照並不容易；依照中國法律規定，中領館需要先與上海市公安局聯絡，查核戶籍、確定戶口後，才能向他發放護照；上海同鄉會會長沈珺表示， 經過多月的努力，劉玉生終於在4月末收到紐約中領館補發的護照。

沈珺指出，通過眾籌網站GoFundMe和社會各界人士的慷慨解囊，現共籌得善款1萬9000餘元；但由於返鄉飛機仍因疫情防控一票難求，且非常昂貴，所以劉玉生提出可先行搬到遊民所，靜候返回中國的時機。

在社區人士的陪同下，劉玉生3日入住了位於曼哈頓東30街的男子遊民所(HRA Men's Shelter)；他表示，希望節省一些人們的善款，帶回中國作為日常開銷；「能獲得別人的幫助已經非常滿足，可一人在遊民所過渡，不再麻煩住在愛心人士的家中。」

遊民 法拉盛 中領館

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