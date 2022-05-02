亞裔老婦在曼哈頓被攻擊 警方列為仇恨犯罪調查

警方透露，紐約市 曼哈頓4月24日發生一起仇亞攻擊事件，一名68歲的亞裔 老太被攻擊者追逐擊倒；目前警方正在緝兇，已經將此案列為仇恨犯罪 進行調查，尋求公眾協助。

影音來源：示警提供

根據警方公布的視頻，攻擊事件發生在24日早8時50分左右，在位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的西19街交第九大道處，攻擊者突然跑向亞裔老婦；當老婦意識到自己被追逐時，她向人行道方向退走，但攻擊者仍然抓住她，將右手拿著的咖啡換為左手拿，然後用右手擊打老婦的上軀幹。

老婦被擊倒在地，行兇者則逃之夭夭；老婦隨後被送至格林威治村萊諾克斯醫院(Lenox Health Greenwich Village)，治療背傷和肋骨挫傷；警方表示，行兇者在現場並未與受害老婦講話，無法確認行兇行為是否因為歧視，但警方已經將此案列為仇恨犯罪調查，市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

數據顯示，截至今年4月3日，紐約市已經發生190起仇恨犯罪，比去年同期的96起已經翻倍；其中，反猶仇恨犯罪出現86起，比去年同期增長258%，為各族裔中最多；亞裔則是仇恨犯罪的第二大受害群體，共發生32起，比去年同期的38起有所下降。