我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關不住了？7人自上海翻出高速護欄入浙 2人陽性

回顧疫情兩年生活 聽聽在美華人怎麼說

亞裔老婦在曼哈頓被攻擊 警方列為仇恨犯罪調查

記者和釗宇／紐約報導

警方透露，紐約市曼哈頓4月24日發生一起仇亞攻擊事件，一名68歲的亞裔老太被攻擊者追逐擊倒；目前警方正在緝兇，已經將此案列為仇恨犯罪進行調查，尋求公眾協助。

影音來源：示警提供

根據警方公布的視頻，攻擊事件發生在24日早8時50分左右，在位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)的西19街交第九大道處，攻擊者突然跑向亞裔老婦；當老婦意識到自己被追逐時，她向人行道方向退走，但攻擊者仍然抓住她，將右手拿著的咖啡換為左手拿，然後用右手擊打老婦的上軀幹。

老婦被擊倒在地，行兇者則逃之夭夭；老婦隨後被送至格林威治村萊諾克斯醫院(Lenox Health Greenwich Village)，治療背傷和肋骨挫傷；警方表示，行兇者在現場並未與受害老婦講話，無法確認行兇行為是否因為歧視，但警方已經將此案列為仇恨犯罪調查，市警仇恨犯罪小組(Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

數據顯示，截至今年4月3日，紐約市已經發生190起仇恨犯罪，比去年同期的96起已經翻倍；其中，反猶仇恨犯罪出現86起，比去年同期增長258%，為各族裔中最多；亞裔則是仇恨犯罪的第二大受害群體，共發生32起，比去年同期的38起有所下降。

仇恨犯罪 亞裔 紐約市

上一則

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

延伸閱讀

單車暢遊紐約市 3.2萬騎士馳騁40哩

單車暢遊紐約市 3.2萬騎士馳騁40哩
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約地鐵驚見人體殘肢 男女遊民走鐵軌遭撞死

紐約地鐵驚見人體殘肢 男女遊民走鐵軌遭撞死
曼哈頓街頭衝突 男子遭射殺

曼哈頓街頭衝突 男子遭射殺
曼哈頓地鐵站鎚擊華男非裔嫌 被控多項仇恨重罪

曼哈頓地鐵站鎚擊華男非裔嫌 被控多項仇恨重罪

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的
「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起
貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑