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遭槍擊華裔少女 頸部以下恐癱瘓

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

日前在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)遭槍擊重傷的14歲華裔女生劉凱琳(Kaitlyn Lau, 音譯)，因子彈無法安全取出，餘生面臨頸部以下癱瘓的風險，她的家人目前正在進行線上籌款，以支付手術費及其他相關支出。

出身於華人家庭的劉凱琳，上月27日在新鮮草原的一場交火戰中意外中彈，槍手疑為幫派1400 Crew成員，在一群高中生下課後結伴前往披薩店(Blaze Pizzaria)的路上，他們對著學生們大喊大叫並開槍掃射，致使劉凱琳與另外兩名男生中彈。

目前，劉凱琳正在長島猶太醫院(Long Island Jewish Hospital)接受救療，她目前已脫離生命危險，但傷勢依然危急；醫生發現，子彈卡在脊髓位置，無法安全拔出，頸部以下的身體很可能會癱瘓。

劉凱琳的家人於4月30日在眾籌網站GoFundMe幫她組織了線上籌款，以支付手術費及其他相關的支出，市長辦公室日前也前往醫院探望劉凱琳，截至1日晚，已募集8萬2000多元善款，熱心民眾可通過網站https://bit.ly/3vWmtmL捐贈。

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