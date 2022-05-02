紐約華人跨國走私1.6億元鰻魚

八名美中華人被聯邦指控走私瀕危鰻魚來美；他們的作案手法是將歐洲小鰻魚運到中國養殖，加工之後再隱瞞品種、走私來美；圖為緬因州的鰻魚苗。(美聯社)

聯邦司法部 日前指控新澤西州 一間烤鰻公司的八名美國和中國的華裔雇員，跨國走私販運大量瀕危鰻魚，涉嫌犯有走私罪和多項販運瀕危物種罪；被告中包括四名紐約市華裔居民，另外三人分別在中國福建省和香港；如果罪成，每名被告將面臨最高20年的監禁和25萬元罰款，公司將被處以50萬元罰款。

司法部環境與自然資源司環境犯罪處日前公布，指新澤西州太平洋烤鰻公司(American Eel Depot Corporation of Totowa)及其八名雇员，包括紐約市皇后區 奧克蘭花園47歲的黃毅銳(Yi Rui Huang，姓名皆音譯)、45歲的劉芬(Fen Liu)、皇后區法拉盛49歲的石超金(Chao Jin Shi)，皇后區Woodhaven45歲的周國團(Guo Tuan Zhou)；中國福建33歲的陳亮(Liang Chen)、中國福州42歲的魏雲東(Yundong Wei)、福州長樂46歲的黃夏娟(Xiajuan Huang)和香港元朗75歲的李宏(Hong Lee)犯有走私罪，違反雷斯法(Lacey Act)和陰謀違反瀕危物種法。

太平洋烤鰻公司是美國最大的鰻魚肉進口商和批發商，而偷獵和走私鰻魚是世界上最大的野生動物販運問題之一。

司法部表示，儘管美國和歐洲都打擊偷獵和走私鰻魚，但被告卻密謀將大量活的歐洲小鰻魚從歐洲偷運到中國的鰻魚養殖場；在將小鰻魚飼養長大後，中國的養殖場又屠宰和加工這些鰻魚，然後將其運往美國，作為壽司產品出售。

司法部在起訴書中稱，在四年的時間裡，被告為美國進口了大約138個集裝箱的烤鰻魚肉，市場價值超過1.6億元。海關查獲的六個貨櫃(集裝箱)，被查實全部或大部分裝的是歐洲鰻魚，但卻被標為美國鰻魚，以逃避執法部門的檢查。

在美國，鰻魚捕撈受到高度管制，但是在一些地區是合法的，但允許捕撈的數量有限。司法部指出，正如起訴書所指控的那樣，被告知道鰻魚的真實品種知道是非法的，卻故意向美國當局撒謊，以掩蓋起非法行為。