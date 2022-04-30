曼哈頓街頭衝突 男子遭射殺

曼哈頓下城市警九分局轄區重罪數量上升，圖為警方日前拘捕一名嫌犯。(Getty Images)

紐約市的槍枝暴力持續惡化，服務於曼哈頓 下城東村(East Villages)、包厘街(Bowery)和諾荷區(NoHo)的九分局，近期是全曼哈頓犯罪漲幅最大轄區，29日又發生當街開槍射殺案，造成一人死亡，嫌犯仍在逃。

警方表示，案件發生在當日上午9時15分左右，兩名男子在靠近C大道的東4街發生處發生衝突，其中一人當街掏槍射擊，受害人的腿部和腹部被擊中；被送往表維(Bellevue Hospital)醫院後被宣告死亡。

許多目擊者表示，衝突發生在「馬路中間」，開槍的嫌犯梳著長髮辮，全身黑衣，案發後騎單車沿東四街向東逃逸。

而諸如此類重罪暴力，近期在該轄區頻繁發生，今年到目前為止，九分局的重罪案的比率較2021年同期上升了54%；與去年同期相比，搶劫案從37起增加到81起，重竊案從154起增加到275起，重襲擊案從42起增加到55起。

周圍的商住戶表示，社區開始回到了過去不怎麼安寧的日子，「這裡多了很多情緒不穩定的人在附近遊走，光天化日也有人打架滋事。」49歲的酒保羅西(Rob Rossi)說，很多商店都遭到搶劫，「我還有一個亞裔朋友之前在B大道無故被人毆打了數拳。」

市長亞當斯 (Eric Adams)在當日電台訪談中亦被問起槍枝暴力的遏制情況，他表示，「很多海洋都有暴力的河流匯入，而我們需要做的就是在每條河流上都建大壩。」

亞當斯說，「我們建立了反槍枝小組，鎖定了非法槍枝和幫派；在過去的幾個月裡，市警已經從街道上查獲了2500多把槍；我希望紐約人能認真想一個這個數字，因為源源不斷的非法槍枝流入，會讓執法者工作充滿挑戰。」

警方表示，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。