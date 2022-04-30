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布碌崙華人住家地下室失火 幸無傷亡

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園8大道一棟兩層公寓29日下午發生火災。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙日落公園8大道一棟兩層公寓29日下午發生火災。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道一棟兩層公寓29日下午發生火災，濃煙從地下室傳出，居住在一樓及二樓的華人住戶用布捂著口鼻逃生；消息指出，當時地下室裡沒人，消防員很快便將火撲滅，起火原因正在調查。

火警在29日下午2時10分左右發生，地點為日落公園44街823號的一間華人住宅公寓內，華人目擊者表示，至少五、六名華人住戶從房屋內逃出來；有些人出來時用布掩蓋著口鼻，身上還背著背包，猜測是重要的財產物品，所有人神情凝重，還有幾名老婦在旁默默擦淚。

布碌崙日落公園8大道一棟兩層公寓29日下午發生火災，不少民眾圍觀。(記者顏潔恩／...
布碌崙日落公園8大道一棟兩層公寓29日下午發生火災，不少民眾圍觀。(記者顏潔恩／攝影)

市消防局派出至少四輛消防車、超過30名消防員到現場撲火，雖未見猛烈大火，但濃煙不停從地下室飄出，空氣中也有濃烈的燒焦味；消防員使用雲梯砸破二樓所有的窗戶，不出15分鐘便取控制火警，消防員也到隔壁華人鄰居家再三檢查，確認火勢未蔓延。

消防員隨後向住戶索取個人資料，但雙方語言不通，後來一名疑似房東的兒子來到現場，雙方才得以溝通；該名消防員指出，他們已確保一樓、二樓沒有火源，但必須確定地下室的住戶全都已經逃出來。

房東的兒子撥打電話給租客後，確認地下室當時沒人，三名租客已外出工作，該棟樓至少居住八人，包括兩個不同的家庭，房東一家為廣東籍。

市消防局表示，火災並沒有導致住戶或消防員受傷，目前還未知引發火災的原因，也不確定災戶何時能重返家園。

華人 房東 日落公園

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