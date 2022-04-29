持撞球桿襲亞女臉 紐約上州男被控仇恨犯罪

Grand Island地區法院。(取自谷歌地圖)

紐約上州水牛城(Buffalo)附近的Grand Island上個月發生一起攻擊亞裔 案件，一名男子涉嫌用種族歧視 字眼辱罵一名亞裔女子，接著用撞球桿襲擊其臉部，造成受害者上唇撕裂；地區檢察官辦公室28日表示，涉案男子已被控以仇恨犯罪 為目的的攻擊罪名。

案件發生於3月19日凌晨4時許，46歲的瓦坎迪(Charles Vacanti)在一間酒吧內與一名亞裔女子發生爭執，先是用歧視性字眼朝她辱罵，接著揮起撞球桿朝她的臉打去；檢方表示，受害者的上唇部因割傷而縫針，鼻子和嘴部疼痛腫脹。

案發後瓦坎迪一度在逃，在證人與酒吧員工的協助下，終於搜集到足夠的線索，本月20日將他拘捕；伊利縣警長John Garcia表示，瓦坎迪與受害者互不認識，至於兩人如何引發爭執，目前不方便透露，但發生肢體衝突前瓦坎迪確實使用了種族歧視字眼，在場至少五名證人目睹他犯案後逃離現場。

瓦坎迪被捕後，面臨一項二級仇恨犯罪的攻擊、以及四級非法持有武器罪名；法院目前已批准受害者的人身保護令，被告不得以任何形式接近受害者。

「我的當事人(瓦坎迪)強烈地否認」，瓦坎迪的代表律師Frank LoTempio表示，他並沒有做出任何襲擊或類似性質的犯罪，更不認同仇恨犯罪的指控。