強擄22歲華女意圖性侵 法拉盛變態遊民慣犯落網

遊民希金斯涉嫌在法拉盛地鐵站欲強擄22歲華女意圖性侵，之前有11次被捕經歷。(警方提供)

日前在皇后區 法拉盛緬街(Main Street)地鐵站 涉嫌強擄22歲華女，將其拉入附近一棟公寓樓大廳意圖性侵 的變態罪犯，已於27日被警方拘捕，被以性行為未遂(Attempted Criminal Sex Act)、公然猥褻罪(Public Lewdness)、非法監禁(Unlawful Imprisonment)等罪名移送法辦。

市警表示，嫌犯為29歲的遊民希金斯(Roy Higgins)，是名慣犯，案發後被一名曾在19日拘捕過他的警察認出，於27日下午4時30分再次被警方拘捕。19日遭捕的案件中，希金斯於當日上午10時在皇后區牙買加(Jamaica)89大道(89th Avenue)臨171街的大樓電梯內，對著一位54歲的婦女暴露自己的下體並開始手淫，受害人報警，致其被捕。

警方表示，希金斯已於27日過堂，下次出庭時間為6月3日；此前希金斯還有11次被捕經歷，包括入室盜竊(Burglary)、重竊罪(Grand Larceny)、搶劫(Robbery)、刑事毁坏(Criminal Mischief)等罪名。

21日上午約9時45分，希金斯在緬街(Main Street)地鐵站內靠近一名22歲的華裔女子，抓住受害人的手臂，強迫她上樓梯、離開地鐵站；隨後，希金斯抓著她沿緬街向凱辛納大道(Kissena Blvd)走，把她帶到一棟公寓樓的大堂內意圖性侵；在大堂間，他限制她的行動並向她展示下體，受害人設法逃脫後報案，並未受傷。

警方透露，受害人表示並不認識希金斯，也拒絕送醫治療。