紐約客談／正義不會從天降 華人應多挺身而出

4月12日布碌崙(布魯克林)地鐵 槍擊案的受傷者中有多名華人 ，記者曾經想聯繫採訪其中的幾位，但都沒有成功。後來發現，主流媒體也普遍都碰了釘子；後來採訪一名華裔 耆老被警車不慎撞倒的事件，有目擊者給記者看了當時搶救傷者的錄像，還詳細描述了車禍發生時的情景和前後經過，但就是不肯留下姓名。

案件親歷者為什麼不肯接受採訪，目擊者為什麼不願留下姓名？除了不想被打擾，一個主要原因恐怕害怕個人信息被公開，也擔心媒體不能完全忠實地描述，從而給自己帶來不必要的麻煩，甚至危險和名譽受損。

地鐵槍擊案發生後，其他族裔的傷者中，有不少人向媒體講述了案發經過；在抓捕嫌犯的過程中，還湧現了多位見義勇為的舉報者，事後他們也落落大方地公開現身，接受了市長亞當斯的表彰。換成華人，他們可能就是無名英雄，不會輕易出現在鎂光燈前面，即便勉強露面，可能也是猶抱琵琶半遮面。

刑事案件的華裔受害人和目擊者不願意站出來，估計還與華人多一事不如少一事、各家自掃門前雪、不願意多管閒事的心態有關。然而，在一個法治社會，在一個公民社會，公民是有責任站出來講述事實的。只有大家都出來說話，還原事實，案件才能被加速偵破，真相才能大白於天下。

一個不不願意講述案發經過的人，可能也不會接受人口普查，也可能不會去投票，更不會去參加選舉；自己不肯現身說法，甚至不願為自己被侵犯的權益反抗和吶喊，難道還指望公道和正義從天而降嗎？這或許也是亞裔之所以成為「啞裔」的原因之一吧。

（紐約客談，每周二至周六見報。）