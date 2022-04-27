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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

賭博被盯不爽 華男動刀傷人

記者顏潔恩／紐約報導
照片中的男子涉嫌在8大道賭檔割傷另一名華男，被警方通緝。(市警提供)
照片中的男子涉嫌在8大道賭檔割傷另一名華男，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一個地下賭檔日前發生一起攻擊案件，一名華男在玩老虎機時不爽被另一名華男盯著看，掏出一把刀子割傷對方的手臂後逃逸；轄管當地的市警66分局發布消息，通緝該名男子，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該案發生於24日下午3時58分，地點在54街820號的地下賭檔內；當時裡頭有幾名賭客，其中一名華男正在玩老虎機，另一名63歲的華男則走到其身旁觀看，引起玩老虎機的華男不滿，他開口叫對方不要盯著他玩老虎機，63歲華男看自討沒趣就轉身走開。

不料男子這時突然起身走到外面，從摩托車內掏出一把刀子，然後走回賭檔，朝著63歲華男的右手臂畫了一刀，該舉動使其他的賭客都陷入震驚；華男攻擊人後丟下摩托車，沿著54街往9大道方向撒腿逃跑，逃離時手上還拿著作案凶器。

目擊者隨後報警，救護車將受害者送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)救治，無生命危險；知情人士指出，嫌犯可能覺得63歲華男盯著他賭博，令他無法走運贏錢，所以才向對方發脾氣，類似事件經常在賭檔裡發生。

根據據警方的通緝圖像，嫌犯作案時身穿黑色羽絨服、帶有白色文字的黑色長褲、黑鞋、頭髮左右兩邊剃光留有中間一搓的髮型。

警方已展開調查，若民眾有任何線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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