殺人棄屍兇嫌 酷愛轉發重罪視頻

勃訥拉(右)和蓋兒(左)。(取自臉書、警方提供)

森林小丘殺人棄屍案兇嫌、44歲的無證移民嫌犯勃訥拉(David Bonola)26日出庭時不發一言，他此前的社群媒體 顯示，他酷愛轉發紐約市 的重罪案及如何勾搭女性的視頻，在自己的視頻頻道曾分享數以千計的謀殺、槍擊 、強姦案內容等。

26日在皇后區刑事法庭面對大陪審團時，被提審的勃訥拉沉默不語；目前他被控二級謀殺、刑事竄改(criminal tampering)、以及四級非法持有武器罪，不得保釋；若罪名成立，他將面臨25年至終身監禁。

勃訥拉在Youtube開設的個人頻道顯示，他酷愛分享紐約市的重罪案件，尤其是涉及謀殺、槍擊、強姦案的內容，其中包括在2019年轟動一時、哥倫比亞大學大一女生梅吉思(Tessa Majors)遭三位歹徒劫殺的慘案，以及2021年在布碌崙(布魯克林)8大道劫案中捨命見義勇為的鄭勇一案。

除各類血案外，勃訥拉對勾搭女性、與異性交往的內容也十分熱衷，共分享了262條此類視頻，內容包括如何使一位變心的女子重新回心轉意、為各類搭訕藝術家(pick-up artists)打分、在床上贏得女性歡心的三招等；根據此前的爆料，在他常去的、位於森林小丘奧斯汀街的星巴克咖啡店，他也曾騷擾搭訕數位女店員，向小費罐裡投遞情書。

勃訥拉16日凌晨涉嫌殺害家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)，並將她丟棄在離蓋兒家不到半哩的行李袋內，蓋兒的頸部、上身、以及左臂遭銳器被刺58刀，根據警方調查，勃訥拉曾為蓋兒一家的雜活工人且與她有過分分合合的情人關係，20日被捕後，他曾對自己的罪行供認不諱。