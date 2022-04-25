森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

皇后區森林小丘殺人棄屍案兇嫌、44歲的西語裔男子勃訥拉(David Bonola)，被披露在作案後，曾若無其事地回到他常去的快餐店用餐，這家餐廳的員工還說他是店裡的「超級明星」，十分地「友好」，不過，另一家他常去的咖啡 館員工則表示，他經常在小費罐裡投遞情書，騷擾數位女店員，令人「毛骨悚然」。

家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體，16日早被發現在離她豪宅不到半哩的行李袋內，其頸部、上身、以及左臂遭銳器刺了58刀，曾為蓋兒一家的雜活工人且與她有過情人關係、44歲的兇嫌勃訥拉於20日被捕，對罪行供認不諱。

根據紐約時報披露，在被捕前夕，勃訥拉像往常一樣，來到位於森林小丘奧斯汀街(Austin St)的墨西哥 快餐店Chipotle用餐，員工說他是店裡的常客，過去三年常來用餐，表現得就像往常一般友好，「他十分和藹可親，對我們所有人，他就像是超級明星一樣」。

這位員工還說，他會談論他的私生活，比如說他的母親，會給自己的朋友推薦吉他，也會創作自己的音樂，「真的很難預料竟然會發生這種事」；勃訥拉的長相也酷似老牌搖滾樂隊「槍與玫瑰」(Guns N' Roses)中的知名吉他手史萊許(Slash)。

不過，在另一家勃訥拉常去的、同樣位於奧斯汀街的星巴克 咖啡店，前員工、21歲的咖啡師皮庫林斯基(Oliwia Pikulinski)則表示，每位員工都知道勃訥拉很「奇怪」，他會點評女店員的長相，也經常說她們很漂亮，還在小費罐裡投遞情書和自己創作的歌曲，「令人毛骨悚然」。

皮庫林斯基還說，勃訥拉跟蹤過別人，詢問女員工的隱私，還向店裡的兩位女員工求過婚，遞給她們首飾以及紙條，「十分令人不安」；據悉，勃訥拉與妻子已經分居，育有兩位孩子。

目前，勃訥拉已在法院過堂，並被控二級謀殺、刑事竄改(criminal tampering)、以及四級非法持有武器罪，他將於26日(周二)再度出庭，若謀殺罪名成立，將面臨25年刑期至終身監禁。