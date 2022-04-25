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中餐外賣郎遭非裔團伙持槍搶劫 「身懷大筆現金成目標」

記者張晨／紐約報導
中餐館外賣郎遭非洲裔少年團伙持槍暴力搶劫。(市警提供)
中餐館外賣郎遭非洲裔少年團伙持槍暴力搶劫。(市警提供)

曼哈頓上西城英伍德(Inwood)日前發生一起搶劫案，一名22歲的外賣中餐館店員在送餐時遭四名非洲裔青少年暴力圍毆；其中一人不但手槍托連續抽打受害者，還將其逼至牆角，劫空了其身上攜帶的數百元現金；市警日前公布現場監控，呼籲民眾提供線索。

警方表示，案件發生在14日晚7時30分左右，受害者格拉(Omar Guerra)走進了位於百老匯大街附近的東安廣場(Dongan Place)大樓，隨後遭到四名少年圍攻。

消息人士稱，相信是這四人打電話叫了買外，因為與外賣平台不同，中餐外賣郎身上通常都會攜帶大量現金，是搶劫的「理想目標」。

根據市警公布的案發現場視頻，其中一名嫌犯先是掏出手槍威脅，隨後使用槍托接連抽打，隨後四人進行圍毆，在逃跑時搶走了其身上的300元現金

格拉是紐約市6萬5000多名外賣郎之一，他在遭遇搶劫後拒絕接受醫療救治；而從本周開始，針對全市平台外賣郎的新保護措施將生效—工人們將能夠設置他們願意為訂單跑腿的距離，在外賣訂單之前，平台必須讓他們知道具體地址、距離、會被支付工資及小費。

警方呼籲民眾，若看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

中餐館外賣郎遭非洲裔少年團伙持槍暴力搶劫。(市警提供)
中餐館外賣郎遭非洲裔少年團伙持槍暴力搶劫。(市警提供)

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