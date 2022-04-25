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紐約地鐵攻擊案飆升50% 近一年以來新高

記者張晨／紐約報導
紐約市地鐵攻擊案件飆升50%，是近一年以來最高水平。(市長辦公室提供)
紐約市地鐵攻擊案件飆升50%，是近一年以來最高水平。(市長辦公室提供)

根據紐約市警新數據，2022年2月至3月，捷運系統的重罪襲擊激增了50%以上；而這是自11個月前市府及市警在捷運系統增派巡邏人數以來的最高值。

數據指出，3月地鐵犯罪率總體上與2月持平，重罪案共發生了180起，比2月減少了兩起；但重罪襲擊的數量卻從2月的41起躍升至3月的62起。

捷運重罪案從去年開始不斷攀升，至5月到達峰值，當月共發生了65起重罪攻擊案件，其中包括一嫌犯在35分鐘內持刀在不同列車上砍傷乘客。

該案發生三天後，時任市長白思豪(Bill de Blasio)屈服於大都會運輸署(MTA)及媒體輿論的壓力，同意在早晚高峰時段增加125名警察巡邏；而從接下來的一個月，襲擊案件大幅下降，直到今年年初一直保持穩定。

亞當斯(Eric Adams)接任市長後，繼續增加捷運巡警的數量，但本月12日發生在布碌崙(布魯克林)日落公園36街的大規模槍擊案件，造成十人中槍，19人受傷。

疫情後，全市的捷運系統犯罪一直居高不在，數據顯示，與2019年的相比，目前的犯罪率增加了55%左右；3月間，每100萬乘客中就有兩人可能遭遇重罪攻擊，面臨著各種各樣的襲擊，從刺傷和砍傷到鎚擊和性侵。

此前在曼哈頓第14街交第七大道地鐵站，遭人用鐵鎚攻擊的29歲華裔受害者表示，紐約人早已受夠了捷運系統中失控的暴力犯罪，「人們都在盡力過好自己的生活，但不得不面對所有這些不必要的衝突，但不幸的是，這座城市就是這樣，有些事情必須發生，有些事情必須改變。」

捷運 地鐵站 暴力犯罪

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