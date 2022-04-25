仇恨犯罪？曼哈頓亞裔婦遭陌生男攻擊

亞裔老婦在曼哈頓雀兒喜散步遭人毆打致傷。(取自谷歌地圖)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)24日發生一起無故攻擊案件，一位年近七旬的亞裔 婦女在街上散步時，被迎面走來的一名陌生男子毆打致傷；嫌犯作案後逃逸，但警方當日表示該案尚未列為仇恨犯罪 進行調查。

警方表示，案件發生在當日早上9時左右，這名69歲的亞裔婦女在西19街交第九大道的十字路口散步時，與襲擊者迎面相遇，在走過受害者身旁時，嫌犯猛擊了她的腹部數拳，將其毆倒在地。

警方稱，救援人員在案發後趕到現場，將受害者送往萊諾克斯醫院(Lenox Health Greenwich Village)救治；而嫌犯則在作案後沿19街向西逃離。

消息人士透露，受害兩人並不相識，和其他一些攻擊案類似，屬於街頭隨機攻擊；但此案尚且沒有作為仇恨犯罪調查。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。