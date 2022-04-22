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紐約森林小丘棄屍案凶手被控二級謀殺等罪 或判終身監禁

記者張心／紐約報導
44歲的勃訥拉曾與死者有婚外情關係。(取自臉書)
44歲的勃訥拉曾與死者有婚外情關係。(取自臉書)

皇后區檢察院最新宣布，森林小丘棄屍案嫌犯勃訥拉(David Bonola)已於21日晚間過堂，被控二級謀殺(murder in the second degree)、篡改物證(tampering with physical evidence)和四級非法持有武器(criminal possession of a weapon in the fourth degree)等罪名，將於26日再度受審，若罪名成立將面臨最高25年至終身監禁。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，44歲的勃訥拉被控為殺害51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的兇手，於4月16日凌晨將被害人的頸部、上身、以及左臂殘忍捅58刀後，把屍體裝進曲棍球運動袋中，棄屍在靠近聯合大道(Union Turnpike)的大都會大道(Metropolitan Ave.)附近，長長的血跡從受害人森林小丘朱諾街(Juno St)的家中延伸，場面令人心驚。

「兩個男孩失去了母親，其中13歲的小兒子面臨著難解的精神創傷，因為兇案發生時，他就在家裡。」凱茲表示，目前兇手勃訥拉已被拘留，將被追究刑事責任。

根據檢方指控，51歲的受害人蓋兒16日凌晨12時30分左右回到了她位於森林小丘的家，兇手勃訥拉幾分鐘後緊隨而入，兩人爆發爭吵，繼而升級為肢體衝突，勃訥拉拿刀割斷了蓋兒的喉嚨，並刺58刀。隨後，兇手找到了被害人兒子的曲棍球行李袋，將血淋淋的屍體塞進袋子裡，「住宅附近的監控攝像紀錄著，兇手在森林小丘安靜的社區內滾動這個帆布袋」。

此外，警方還在案發地附近的森林公園(Forest Park)內，找到了一件帶血的外套和帶血的紙巾。

檢方表示，兇手在20日主動找到警方自首，並在審訊過程中承認罪行，勃訥拉表示，16日自己曾到紐約某醫院處理手上的傷口，並承認和受害人發生爭執，自己隨後刺傷並移動屍體。

44歲的西語裔嫌犯勃訥拉曾在兩年前認識被害人蓋兒，為其一家擔任雜活工人，二人之後發展為婚外情關係，直至本月也不斷分分合合，16日晚間二人會面，是為了進一步探討二人關係走向，不料爆發激烈爭吵後，將蓋兒殘忍殺害棄屍。

蓋兒生前旅行自拍。(取自臉書)
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皇后區 大都會 檢察官

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