紐約森林小丘棄屍案凶手被控二級謀殺等罪 或判終身監禁

44歲的勃訥拉曾與死者有婚外情關係。(取自臉書)

皇后區 檢察院最新宣布,森林小丘棄屍案嫌犯勃訥拉(David Bonola)已於21日晚間過堂,被控二級謀殺(murder in the second degree)、篡改物證(tampering with physical evidence)和四級非法持有武器(criminal possession of a weapon in the fourth degree)等罪名,將於26日再度受審,若罪名成立將面臨最高25年至終身監禁。

皇后區檢察官 凱茲(Melinda Katz)表示,44歲的勃訥拉被控為殺害51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的兇手,於4月16日凌晨將被害人的頸部、上身、以及左臂殘忍捅58刀後,把屍體裝進曲棍球運動袋中,棄屍在靠近聯合大道(Union Turnpike)的大都會 大道(Metropolitan Ave.)附近,長長的血跡從受害人森林小丘朱諾街(Juno St)的家中延伸,場面令人心驚。

「兩個男孩失去了母親,其中13歲的小兒子面臨著難解的精神創傷,因為兇案發生時,他就在家裡。」凱茲表示,目前兇手勃訥拉已被拘留,將被追究刑事責任。

根據檢方指控,51歲的受害人蓋兒16日凌晨12時30分左右回到了她位於森林小丘的家,兇手勃訥拉幾分鐘後緊隨而入,兩人爆發爭吵,繼而升級為肢體衝突,勃訥拉拿刀割斷了蓋兒的喉嚨,並刺58刀。隨後,兇手找到了被害人兒子的曲棍球行李袋,將血淋淋的屍體塞進袋子裡,「住宅附近的監控攝像紀錄著,兇手在森林小丘安靜的社區內滾動這個帆布袋」。

此外,警方還在案發地附近的森林公園(Forest Park)內,找到了一件帶血的外套和帶血的紙巾。

檢方表示,兇手在20日主動找到警方自首,並在審訊過程中承認罪行,勃訥拉表示,16日自己曾到紐約某醫院處理手上的傷口,並承認和受害人發生爭執,自己隨後刺傷並移動屍體。

44歲的西語裔嫌犯勃訥拉曾在兩年前認識被害人蓋兒,為其一家擔任雜活工人,二人之後發展為婚外情關係,直至本月也不斷分分合合,16日晚間二人會面,是為了進一步探討二人關係走向,不料爆發激烈爭吵後,將蓋兒殘忍殺害棄屍。