我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

布魯克林華社地鐵站強行觸摸未成年 男子被警緝

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌強行觸摸一名未成年少女，被警方通緝。(市警提供)
該名男子涉嫌強行觸摸一名未成年少女，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警62分局日前發布消息，一名外族裔男子涉嫌在當地華社地鐵站強行觸摸(forcible touching)一名未成年少女，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於本月21日上午11時47分許，17歲的未成年少女當時從N車經過的New Utrecht大道及D車途經的62街站之間移動時，在上下樓梯時遭一名陌生男子盯上；趁當時人不多，男子跟在少女的身後，伸手摸了她的大腿後逃到62街地鐵站，搭乘D車離開。

受害者在對方離開前拿出手機拍攝其樣貌，並告知地鐵工作人員後報警；根據警方公布的圖像，該名男子犯案時身穿紅灰色外套、軍綠色短褲搭配一件藍色運動褲、黑鞋，背著一個黑灰色行李袋、以及黑色帽子。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 布碌崙

上一則

曾被小報指「製造冤案」 李昌鈺3年後終獲清白

下一則

紐約外賣郎哈林區送餐遭槍擊

延伸閱讀

華男腦溢血昏迷 同鄉求助亞總會 盼申請妻子來美

華男腦溢血昏迷 同鄉求助亞總會 盼申請妻子來美
雷克島監獄狀況糟 亞當斯：4個月難改造

雷克島監獄狀況糟 亞當斯：4個月難改造

電單車飛馳撞卡車 布魯克林華社交通事故釀1死1傷

電單車飛馳撞卡車 布魯克林華社交通事故釀1死1傷

紐約布魯克林地鐵軌道發現兩具男性遊民屍體

紐約布魯克林地鐵軌道發現兩具男性遊民屍體
華人失業金遭盜刷 紐約布魯克林再爆多案

華人失業金遭盜刷 紐約布魯克林再爆多案

熱門新聞

在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36

超人氣

更多 >
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上
美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死