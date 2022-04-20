強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕
一名在賓州強姦寄養家庭一對四歲雙胞胎女孩的非洲裔遊民20日凌晨在紐約被捕，19日他在曼哈頓中城一間遊民收容所裡因拒捕與兩名市警發生肢體衝突後逃逸；目前該嫌犯面臨100多項指控，其中多為重罪，多與強姦、性侵犯13歲以下兒童，並製作非法影像為主。
警方表示，22歲的梅茨(Isaiah Metz)與當日凌晨1時在揚克斯(Yonkers)被捕，而前一天他被控在曼哈頓西30街的安東尼奧·奧利維爾里收容中心(Antonio Olivieri Drop-In Center)襲擊了兩名試圖逮捕他的警察；他不但咬傷了警員的胳膊，二人更在扭打中扭傷了背部和肩部
消息人士稱，在此次案件中梅茨面臨兩項襲警指控，兩項拒捕指控，兩項妨礙政府管理指控，兩項襲擊指控，以及一項非法侵入罪指控；目前已經被轉移至曼哈頓南區警署。
而此前，他已因在賓州強姦一對四歲的雙胞胎女孩而被通緝，當時梅茨是這個寄養家庭的一員；法庭文件顯示，梅茨面臨著50項與13歲以下兒童有關的性犯罪重罪指控，其中包括兩次非自願性行為、對13歲以下兒童的嚴重猥褻攻擊、對13歲以下兒童的猥褻攻擊、製作兒童性虐待的照片及視頻等。
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