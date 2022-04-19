紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

皇后區 森林小丘(Forrest Hills)一位51歲母親被殺，身中60刀，其遺體被丟棄在離家不遠的一個血跡斑斑的行李袋內，震驚整個社區；最新的調查顯示，死者在案發當晚曾獨坐酒吧40分鐘，據信是返回家中後遭到殺害，截至19日中午，兇手目前仍未被鎖定。

家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體16日早被發現在離她豪宅不到半哩的行李袋內，其頸部、上身、以及左臂遭銳器所刺近60刀，震驚整個社區；警方及消息人士19日表示，根據最新的調查，15日下午，蓋兒曾在自家後院閒逛，當晚則與朋友至曼哈頓 林肯中心(Lincoln Center)觀看演出，之後她返回家附近的街區，獨坐在一家酒吧，似乎是在等人。

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消息人士表示，目前尚不清楚她是否在酒吧中最終與他人會面，蓋兒於16日凌晨左右返回家中，兇嫌應是在不久後進入她家，在一樓將她殺害，再將屍體搬至地下室，由於家中未有強行被闖入的跡象，兇嫌據信是蓋兒認識的人，且從身上的刀傷來看，兇嫌很可能是出於憤怒而殘忍殺人。

警方還表示，蓋兒13歲的小兒子，據信於15日與16日均在家中，並未離開，他曾被警方拷走問訊，但於16日晚被釋放，她的丈夫克萊恩(Howard Klein)與17歲的大兒子案發時則在俄勒岡州波特蘭參觀大學校園；截至19日中午，兇手目前仍未被鎖定。