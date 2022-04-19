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森林小丘51歲婦身中60刀斃命 夫遭脅「你全家是下一個」

記者鄭怡嫣／紐約報導
遇害的蓋兒。(取自蓋兒臉書)
遇害的蓋兒。(取自蓋兒臉書)

家住皇后區森林小丘(Forrest Hills)的一位51歲母親的遺體，日前被發現在離家不遠的一個血跡斑斑的行李袋內，屍檢報告及警方的初步調查顯示，該名女子身中近60刀；她的丈夫還收到疑兇發來的短信，威脅「你全家是下一個」(Your whole family is next)，截至18日晚，兇手仍未被鎖定。

位於森林小丘朱諾街的蓋兒住宅。(Pix11視頻截圖)
位於森林小丘朱諾街的蓋兒住宅。(Pix11視頻截圖)

根據屍檢報告及警方的初步調查，16日早上8時，家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體，被發現在離她豪宅不到半哩的行李袋內，她的頸部、上身以及左臂遭銳器所刺近60刀，頸動脈以及氣管被刺穿，手指和手掌也留有刀傷，未發現有性侵跡象。

監控錄像顯示，一位不知名人士拖著一個行李袋在附近出現。(警方提供)
監控錄像顯示，一位不知名人士拖著一個行李袋在附近出現。(警方提供)

調查顯示，蓋兒死前的數小時，曾在自家後院閒逛，當晚則與朋友外出，附近的監控錄像則拍到16日凌晨，一位不知名人士拖著一個行李袋在她家附近出現。

蓋兒的鄰居及警方表示，在遺體被發現後不久，案發時在家中、蓋兒13歲的小兒子曾被警方拷走問訊，小兒子在16日晚被釋放，截至18日晚，警方尚未鎖定兇嫌身分，也未拘捕任何人。

蓋兒、丈夫克萊恩及全家。(取自克萊恩臉書)
蓋兒、丈夫克萊恩及全家。(取自克萊恩臉書)

警方及消息人士表示，案發時，蓋兒的丈夫克萊恩(Howard Klein)與17歲的大兒子，在俄勒岡州波特蘭參觀大學校園，期間曾經收到疑兇的匿名短信，威脅「你全家是下一個」；克萊恩是一家諮詢公司的創始人，為鋰電池的資本市場提供專業諮詢服務，與大兒子乘飛機趕回紐約的他表示，正在遭遇極其可怕的事件，幸好小兒子還安全，但全家的生命都「危在旦夕」。

警方還表示，發現遺體的是51歲的遛狗人諾斯蘭德(Glenn Van Nostrand)，當時他在附近的森林公園遛狗，以為路邊的行李袋只是被丟棄了，但他的兩隻愛犬當時則情緒激動，以致他決定打開袋子，之後他發現袋子裡被肢解的遺體以及另一邊的血跡，兩隻愛犬隨後又把他引至離行李袋不遠的大都會大道(Metropolitan Ave.)，在當地發現了更多新鮮的血跡。

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