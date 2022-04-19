班森賀搶盜案連3起 3華人中招

48歲華女日前搭乘N車時，背包遭人盜竊。（記者顏潔恩／攝影）

治安相對良好的布碌崙 (布魯克林)班森賀，不久前卻發生多起搶劫、盜竊案，至少三名華人成為受害者；轄管當地的市警62分局目前發布消息，提醒居民多加防範，並呼籲知情者提供線索。

根據警方紀錄，報住在15大道交82街的62歲華婦，日前在返家途中，遭一名陌生男子近距離重拳攻擊，並扯下她背在左肩膀的包包，接著撒腿逃逸；警員接報抵達現場後搜索附近區域，在Bay26街交Benson大道發現被遺棄的包包，裡頭的5418元現金被搶走，警方目前調查中。

第二起案件，報住在西7街交Bay Parkway的48歲華女 報案指出，日前她在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 ，搭乘通往布魯克林方向的N線列車，當時她背著一個有拉鏈的背包；在Bay Parkway地鐵站下站時，一名路人從背後拍她，提醒書包拉鏈沒關上。

華女感到疑惑，立即檢查書包裡頭的物品，發現一筆1200元現金、銀行卡、信用卡及一張支票被偷走；她的銀行卡隨後在布碌崙北區多個地點被人盜刷，目前已通知銀行關閉帳戶，警方暫時未找到行竊者，還在追查中。

最後一起案件，住在當地的一名23歲華男，日前到警局報案，表示在臉書出售一架很暢銷的GeForce RTX3080系列的圖形處理器，價格為1800元；一名自稱為「Raymond Reddington」的男子隨後私信說有意購買，兩人約在Bath大道2522號門外交易。

一名看似20多歲的非洲裔男子現身，兩人一手交錢一手交貨，華男在確認信封裡的鈔票時，才發現裡頭裝的是一疊報紙，這時歹徒已跳上車子逃之夭夭；市警目前以搶劫案調查中，呼籲知情民眾提供線索。

若民眾知曉以上相關案件，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。