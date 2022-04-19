華人失業金遭盜刷 布碌崙再爆多案

華人失業金遭盜刷熱潮日前傳至布碌崙南區。圖為來自法拉盛的受害者展示盜刷紀錄。(本報檔案照)

州勞工廳(NYS Department of Labor)不久前疑似遭駭客入侵系統，造成紐約大批華人 失業金帳戶，遭不法分子盜竊或直接提取現金，問題至今未解決；據轄管布碌崙(布魯克林 )南區的警局紀錄，很多華人報案表示受害，帳戶一瞬間丟失數千元。

Blackhawk是紐約州勞工廳發放失業補助金的合作金融機構，市民在收到失業補助卡後，可在指定的銀行提取現金，近來可能因駭客入侵系統，造成民眾的資料外洩；通過該途徑的盜竊方式不久前在法拉盛華社興起，隨後也傳出布魯克林班森賀多名華人中招，儘管相關人員已在調查，但如今始終沒有解決方案。

根據62分局紀錄，居住在班森賀的23歲華男 ，日前到警局報案，表示補助卡的一筆2947元被領走；他最後一次使用這張卡是報案一周前，在貝瑞吉86街2275號商店內消費，期間從未丟失過卡。

第二起案件中，報住在西8街交19大道的33歲華男，發現補助卡被盜走1723元；他曾在曼哈頓華埠的Canal街254號的道明銀行(TD Bank)提款，不久後帳戶資料就外洩。

另起案件中，報住在Bath大道交20大道的35歲華男的補助卡也被盜用，遭盜走共計7368元，損失慘重；他指出最後一次使用這張卡是在86街2150號商店，而經警方初步調查，發現不法分子也利用其信息，同日在谷歌搜索引擎網站上消費。

除班森賀外，貝瑞吉也有一名華人受害，31歲華男報案稱，補助卡的一筆5320元款項被盜走；最後一次使用這張卡是在布魯克林區的一間大通銀行(Chase Bank)內，之後卡一直在身上，不確定身分如何外洩。

警方此前便建議，市民在網路購物時，不要隨意洩露個人信息，月結單出現可疑交易時立即聯繫發卡單位，緊急關閉帳戶並展開調查；在銀行領錢時，可注意是否有安插針孔攝像頭，第一時間提醒銀行員工，協助避免更多人受害。