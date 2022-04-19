布碌崙漢密爾頓公園大道連砸車窗 亞裔男被通緝

警方通緝布碌崙漢密爾頓公園大道砸車窗嫌犯。(警方提供)

市警68分局18日公布在布碌崙 (布魯克林) 漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)砸碎車窗玻璃嫌犯的照片和錄像；警方表示嫌犯是一名亞裔 男子，希望公眾提供線索，盡快將嫌犯拘捕歸案。

影音來源：警方提供

10日上午10時03分，警方接到報案，有人沿著漢密爾頓公園大道，手持長金屬物體，砸壞了從62街到65街，停靠在街邊的六輛汽車的車窗玻璃。嫌犯沿著漢密爾頓公園大道，徒步往南逃離現場。嫌犯在案發時身穿黑色衣服。

先前在2日傍晚時分，8大道華社一條偏僻的街道也發生過類似的14輛車車窗被砸案件。這兩起砸車窗事件引起了布碌崙華社對當前治安狀況的廣泛議論，希望能盡早抓住嫌犯，杜絕此類事件的再次發生。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。