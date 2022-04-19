我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

布碌崙漢密爾頓公園大道連砸車窗 亞裔男被通緝

記者胡聲橋／紐約報導
警方通緝布碌崙漢密爾頓公園大道砸車窗嫌犯。(警方提供)
警方通緝布碌崙漢密爾頓公園大道砸車窗嫌犯。(警方提供)

市警68分局18日公布在布碌崙 (布魯克林) 漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)砸碎車窗玻璃嫌犯的照片和錄像；警方表示嫌犯是一名亞裔男子，希望公眾提供線索，盡快將嫌犯拘捕歸案。

影音來源：警方提供

10日上午10時03分，警方接到報案，有人沿著漢密爾頓公園大道，手持長金屬物體，砸壞了從62街到65街，停靠在街邊的六輛汽車的車窗玻璃。嫌犯沿著漢密爾頓公園大道，徒步往南逃離現場。嫌犯在案發時身穿黑色衣服。

先前在2日傍晚時分，8大道華社一條偏僻的街道也發生過類似的14輛車車窗被砸案件。這兩起砸車窗事件引起了布碌崙華社對當前治安狀況的廣泛議論，希望能盡早抓住嫌犯，杜絕此類事件的再次發生。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 手機 亞裔

上一則

砍樹應對氣候變暖？下東城公園民眾抗議

下一則

半價捷運卡乘客 今夏起可用OMNY搭車

延伸閱讀

疑因錢財爭執 華男開槍射傷友人腿部逃逸

疑因錢財爭執 華男開槍射傷友人腿部逃逸
班森賀賽斯露公園 華人歡度復活節

班森賀賽斯露公園 華人歡度復活節

布碌崙華裔老婦走失 警方尋人

布碌崙華裔老婦走失 警方尋人
1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌

1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌
州眾議員寇頓和華社代表訪62分局 共商提升治安

州眾議員寇頓和華社代表訪62分局 共商提升治安

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍