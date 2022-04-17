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「歡迎來華埠」募捐 擬籌款10萬助受災戶 首日籌得逾1萬5000元

記者張晨／紐約報導
火災意外發生的五樓及六樓，門窗在16日已被木板遮擋。(記者張晨/攝影)
火災意外發生的五樓及六樓，門窗在16日已被木板遮擋。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)78號，15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡、數十名居民需臨時安置住所，底層商鋪也不得不暫時關閉直至另行通知；非營利組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)在網站上募捐，目標10萬元以幫助受災居民。

截止16日發稿前，這項在籌款網站「Go Fund Me」發起，名為「茂比利街78號火災緊急救濟基金」(78 Mulberry Fire Emergency Relief Fund)的募款行動，在短短一天之內已經籌集超過了1萬5000元，吸引超過200人捐款，還有許多民眾在下面留言，為受災戶及商家加油。

「歡迎來華埠」創辦人、民主黨65D選區領袖李佩欣(Victoria Lee)表示，對在此次意外中的兩名無辜逝者，和那些受影響的居民商戶感到難過。

她表示，「歡迎來華埠」將與民選官員、市政機構和其他社區組織協調，為居民和商業租戶提供互助；這些捐款將全部用於購買個人生活必需品、提供臨時住房、貼補居民搬遷費用、商戶工資損失和庫存損失等。

據了解，目前被撤離該棟建築的33戶住戶，已由並由美國紅十字會(American Red Cross)接手協助，為住戶提供緊急搬遷援助。

雖然此次火災影響最嚴重的為五、六樓部分，四樓以下居民未受到火勢影響，但由於起火點在高樓層，消防人員澆水灌救時大量的水從樓上洩下、灌進屋內，部分單位積水嚴重導致財物受損，受災戶只得空手而歸；另還有部分居民在火災發生當日，於市消防局的協助下，已經臨時進入屋內，將基本生活用品取出。

民眾若有意捐款可訪問https://gofund.me/d68d7afb。

華埠 民主黨 曼哈頓

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