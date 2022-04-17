延長線超載 百年公寓化火海華埠火災 5樓波及6樓 屋頂幾坍塌 遷出居民想回家拿東西空手歸

火災現場底層商鋪關門，居民遷出。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨的二級大火，造成一對華裔 母子死亡，這棟百年公寓的全部住戶都不得不因嚴重的災後救援損失搬出住所；而一些人在16日試圖回到家中取拿日用品，但屋內積水，家中損毀嚴重所以空手而歸。

市消防局16日表示，此次火災起火點為該公寓地延長線過度使用，才會引發火警；截止16日，火災現場已進行了不同程度的清理，像是起火點的五樓及受到火勢延燒影響的六樓，窗戶上都已經釘上木板。

由於該棟五樓以下建築結構完好，沒有倒塌危險，相關單位允許住在下層的居民進出返回家中取用生活必須品，而兩家底層商鋪「K.K. 平價市場」以及「裕華參茸藥材公司」(Ewa Trading Co Inc.)也不得不因火災造成的延伸損失而關門謝客，再開門時間要待另行通知。

商鋪店主表示，紐約市天氣日漸回溫，遊客有回歸疫情 前的勢頭，在此時受到火災影響要暫停營業，無疑會受到不小的影響，但也所幸僅是財物受損，未有更多人員傷亡。

住在二層的住戶陳女士表示，自己已經先行搬回父母家，16日嘗試返回家中取一些未被破壞的東西，但進入後發現，由於救火期間消防人員往建築物猛灌水，導致屋內積水非常嚴重，所以不得不空手而歸，大樓已經決定先行將毀壞部分清除，再做後續決斷。

市消防局表示，火災發生時，因為公寓中堆放了太多雜物，耽誤了大把滅火及救援時間。

兩名死者是在公寓五樓被發現的，一人為有唐氏綜合症的52歲華裔男子陳愛德(Edward Chin，音譯)，而其91歲的老母親陳如兼(Yu Kim Chin，音譯)則在送醫後被宣告死亡。

據負責照顧52歲死者的67歲家庭護理員，表示在當日凌晨3時在照顧死者就寢後，約過了50分鐘就看到公寓內開始冒煙，並竄出火花。

另還有兩名消防員也在救援過程中受傷，其中一人輕微燒傷，另一名消防員則在疏散大樓時，由於逃生梯不穩固，從樓梯上摔了下去，受到輕傷。而火災發生時，幸好母子所在的公寓兩側單位均為空置，才沒有造成更多傷亡。

市樓宇局(DOB)表示，火勢對最上面兩層造成了嚴重破壞，其中六樓樓梯井遭破壞，樓頂也有多處坍塌，公寓走廊也受到嚴重破壞。