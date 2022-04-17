紐約幽靈槍氾濫 民選官員籲堅決取締

幽靈槍近日在紐約地區氾濫，官員指出呈「爆炸式」增長。(Getty Images)

幽靈槍(ghost guns)在紐約地區氾濫，民選官員指出，犯罪活動中使用的自製槍呈「爆炸式」增長，必須堅決取締。

自製槍又被稱為幽靈槍，是因為這種槍既沒有許可也沒有序列號，執法人員很難追蹤。布朗士 地區檢察官 克拉克(Darcel Clark)說：「幽靈槍是對公共安全的重大威脅。」

來自布朗士選區的聯邦眾議員托雷斯(Ritchie Torres)提出一項新法案，如果在國會通過，將准許幽靈槍的受害人對製造商提出起訴。

近日在布朗士區地區檢察官辦公室前舉行的一場集會上，托雷斯說：「沒有任何舉措能取代國會的行動，國會沒有任何理由繼續無動於衷。」

拜登 總統日前宣布將修改聯邦規定，要求對幽靈槍的組件進行序列號和背景調查。

由紐約州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)提出，購買和持有幽靈槍為非法的新法案，則將於本月開始生效。

今年迄今，紐約市地區已有兩名青少年死於幽靈槍，一個是16歲的女高中生楊博(Angellyh Yambo)4月8日在布朗士，於放學回家路上被一個17歲青少年的幽靈槍擊中，無辜喪命；另一個是16歲的奧利維洛斯(Julian Oliveros)，他今年1月在上州新羅謝爾(New Rochelle)，被一個青少年用幽靈槍打死。