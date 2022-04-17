18日紐約華人組織反槍擊暴力示威 籲各族裔參與

華人組織將於18日在4大道36街地鐵站附近舉行示威。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案在全美引起不小風波，由紐約市 多個華人 公益組織、非營利組織舉行的「全民反對槍擊暴力和罪惡」示威，將於18日(周一)在案發的36街地鐵站 外舉辦；主辦方表示，各族裔是時候團結一致，針對城市的暴力犯罪向市府、民選官員聲討有效的措施，並與警方合作改善治安，呼籲華人積極參與。

示威由公益組織UA3、班森賀華人服務中心、松柏之家社區服務中心、廣東聯合總會、獅子會及紐約親子互助會等華人團體聯合舉辦；主辦方指出，紐約市的槍械暴力和犯罪已到了不容忽視的地步，是時候團結各族裔向社會領袖發聲，採取有效行動維護市民的安全。

UA3主席孔振成(Donald Hong)表示，城市的暴力問題不僅是針對亞裔、華人，還影響到所有人的安危，他相信諸如此類的犯罪在非洲裔社區更常見，造成更多的傷亡；「現在是時候團結華人、西語裔、非洲裔、白人等所有族裔，發揮共同的努力，為社區安全的保障尋求方法。」

孔振成說，社會目前深陷在人民抑鬱、心理健康亮紅燈的大背景下，各級政府、民選官員需採取措施，與市民合作根治犯罪；他也同時呼籲各族裔組織積極加入，壯大聲音向政府施壓。

華人民眾張秀梅表示，雖槍手預謀大規模槍擊案是人民難以預料及預防的慘劇，但若監視器正常運作，肯定會加速案件調查進度，更快捕捉到槍手的去向；希望政府抽取納稅人的錢可用來做真正有益的建設，例如改善地鐵信號、建立地鐵防護欄等舉措，「紐約市的地鐵已有百年歷史，需與時俱進」。

示威將於18日(周一)下午5時，在布魯克林日落公園4大道交36街路口舉辦，非營利組織也將派發免費食物、防疫用品、新冠檢測盒等。