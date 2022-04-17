班森賀華男遇劫 沒錢給匪遭刺4刀

一名華男日前在前往Bay Parkway華社途中被暴力搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起暴力搶劫案，一名華男 光天化日走在街上遇劫，但因身上沒錢給對方，劫匪隨後亮出刀子，朝受害者身上刺了四刀後逃逸；轄管當地的市警62分局近日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

據市警消息，本月4日下午3時左右，47歲的華男步行往Bay Parkway華社的86街處，途中一名陌生男子出現阻擋去路，威脅他交出身上的財物；華男回應：「我沒錢」(no money)，劫匪這時從口袋裡掏出兩把小刀，朝著受害者的身上捅，共刺四刀，然而劫匪仍不甘願，更揍了華男一頓後才離開，並沒有搶走受害者身上任何財物。

受害者忍著疼痛走到附近一家社區中心求助，警員隨後接報抵達現場調查，受害者也送往附近醫院搶救，幸無性命危險；警方後截取監控錄像，發現劫匪沿著Bay 26街南向逃逸，至今還未落網。

同一日在班森賀的新卓越大道交67街也發生一起搶劫案，一名28歲男子被佯裝問路的男子襲擊，對方將他打倒在地，造成其頭部、身體多處受傷，搶走他身上的一台蘋果手機 ；警方目前還在調查兩起案件是否是同人所為。

若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。