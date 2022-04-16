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車牌濫用頻遭投訴 紐約市調查局報告仍忽略

記者張晨／紐約報導
市警亂停車現象嚴重，市調查局稱需先調查才能立案報告。(記者張晨／攝影)
市警亂停車現象嚴重，市調查局稱需先調查才能立案報告。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠周邊長期存在車牌濫用問題，讓商家和居民不堪其擾；紐約市調查局(Department of Investigation，DOI)日前表示，部門必須先調查市府公務員，尤其是警察濫用停車牌的現象是否真的存在，然後才會根據法律要求發布一份關於濫用標牌的報告。

市調查局局長斯特勞伯(Jocelyn Strauber)日前在一場聽證會上表示，打擊市警濫用停車牌還沒有列入本年度的工作任務清單；儘管2019年的一項法律已經開始要求對市警的這一行為進行調查，並給出報告，但該工作卻在近兩年中遲遲沒有推進。

「一份報告是否恰當，將取決於對這個問題的調查，執行方面有什麼問題，產生問題的原因是什麼？」斯特勞伯說，「我們通過收集、分析數據，再結合調查，才能確定這是否值得撰寫部門報告。」

市議員博徹(Erik Bottcher)表示，對曼哈頓包括華埠等社區而言，許多居民和小商家投訴，有人用偽造的停車牌擋住人行道、消防栓、自行車道、公車道，有時還把施工背心放在儀表板上；「儘管已經做出了很多努力，但交通警察仍然沒有向這些人開出罰單。 」

2019年時任市議長張晟(Corey Johnson)曾表示，交警本應該對非法停車開出罰單，但因為他們懼怕警察，往往選擇忽視，這就是為什麼要把市調查局作為一個獨立的監督者凌駕於市警之上。

「且隨著交通死亡率達到近十年來的最高點，非法及特權停車行為必須得到認真對待。」他說。

而斯特勞伯在日前的公聽會上則表示，由於疫情，市警和DOI未能執行這些任務，當然相應的報告也還沒有做出，「但我完全可以理解，這似乎確有調查價值。」

這次聽證會是在DOI 3月年度報告發布後舉行的，該報告中提出了對市警改革的建議，其中包括執法中的不當行為、隨身執法記錄儀和偏見警務等，但這份長達72頁的報告隻字未提濫用停車牌的行為。

警察 華埠 曼哈頓

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